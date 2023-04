I RAMPELYSET: Kristine Frøseth, her avbildet i forbindelse med sin tidligere film «Sierra Burgess Is A Loser», har en sentral rolle i filmen som den siste uken har skapt store overskrifter i USA. «How To Blow Up A Pipeline» har øko-terrorisme som hovedtema.

Norsk stjerne i terrorstemplet klimathriller

Norske Kristine Frøseth (27) har en ledende rolle i en ny, amerikansk thriller som handler om klimaaktivister og sabotasjeaksjoner. FBI advarer nå mot økt terrorfare på grunn av filmens innhold.

«How To Blow Up A Pipeline» er basert på svenske Andreas Malms bok med samme navn. Den handler om en gruppe klimaaktivister som planlegger en storstilt sabotasjeaksjon for å sprenge en oljerørledning i lufta og stiller spørsmålet; hvor langt er det etisk forsvarlig å gå for å stanse klimaendringene?

I en av rollene dukker Drøbak-kvinnen Kristine Frøseth opp. Hun har allerede flere Hollywood-roller i ryggen, blant annet i Netflix-filmen «Sierra Burgess Is A Loser» og serien «The Society», samt «Looking For Alaska» og «Birds Of Paradise», men hun hadde kanskje ikke helt forventet oppstusset som denne filmen har forårsaket etter den amerikanske premieren for en drøy uke siden.

I Norge blir «How To Blow Up A Pipeline» lansert mot slutten av neste måned.

Oppmerksomheten rundt filmen og dens tematikk har vært voldsom i USA, med større saker i blant annet New York Times og Los Angeles Times.

«The Hottest Date Movie of the Season» kaller Rolling Stone filmen.

Men den har også møtt motstand, deriblant fra Fox News som kaller filmen «venstrevridd Hollywood-propaganda» og konkluderer med at ingen kommer til å se den ...

Men den kraftigste motstanden kommer fra føderalt hold, fra selveste FBI som i en rapport går ut og advarer publikum mot filmen.

«Filmen har potensial til å inspirere aktører til å angripe olje og gassinstallasjoner med eksplosiver eller andre destruktive innretninger», står det i FBI-rapporten som ble offentliggjort den 6. april.

FBI – den nasjonale etterforskningsenheten mot kriminalitet i USA – skriver også at de offentliggjør rapporten for å «informere og forberede partnere på en mulig økning i truende aktivitet rundt olje- og gassinfrastruktur, spesielt rørledninger».

Også i Europa kan det bli oppstyr med tanke på sabotasjen mot Nord Stream i fjor.

Filmens norske distributør, Torkel Selmer i Selmer Media, minner om at filmen ikke er en bruksanvisning, og at intensjonen ikke er at folk skal kopiere hovedpersonene.

– Vi håper imidlertid at den får folk til å tenke og prate sammen. Hva kan vi gjøre med klimaproblemet, som er mer radikalt enn det vi gjør i dag? Hvordan kan vi unngå at unge blir desperate, fordi de ikke føler at det skjer nok? sier Selmer.

Spørsmål rundt ulike former for sivil ulydighet kommer til å bli mer og mer aktuelle, særlig i oljenasjonen Norge, når klimakrisen stadig forverres, mener han.

– Det er på tide å ta diskusjonen et skritt videre. Filmen er en kritikerrost og intens politisk thriller, og ikke billig propaganda. Den vil ikke inspirere til terror eller vold, hverken i Norge eller andre land. Men jeg håper den vil skape masse diskusjon og forhåpentlig inspirere til endring, sier Torkel Selmer.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med Kristine Frøseth for hennes kommentarer til oppstusset, men i et intervju med Pop Culturalist sier hun at en samtale med regissøren overbeviste henne om å være med.

– De skapte et manus som starter en diskusjon om for eller mot øko-terrorisme. Er det å ødelegge eiendom den riktige måten å gjøre det på? Hva er rett? Manuset gir gnist til en slik diskusjon på en veldig bra måte mens alt utfolder seg hastig og spennende, sier hun.

SABOTØR: Scene fra «How To Blow Up A Pipeline».

