EN KULTHELT TAR EN SKÅL: Petter Vennerød i filmen «Liv og død» fra 1980. Scene fra dokumentaren «Den siste filmen».

Filmanmeldelse «Den siste filmen»: Farvel med en rebell

En vemodig fest. Men en fest like fullt.

DOKUMENTAR

«Den siste filmen»

Premiere på kino fredag 24. februar

Norge. 12 år. Regi: Karianne Førland Vennerød og Olaug Spissøy Kyvik

Med: Petter Vennerød, Karianne Førland Vennerød, Svend Wam

Den distingverte mannen med hodet fullt av hvitt hår ser hverken gammel eller syk ut. Petter Vennerød, den legendariske norske filmregissøren- og produsenten, nærmer seg de 70 når vi møter ham i 2018. Men han virker vital som bare det.

Førsteinntrykket bedrar, dessverre. Vennerød har fått diagnosen atypisk parkinsonisme. Sykdommen er aggressiv, og svekker ham raskt og nådeløst. Den går rett på organet han verdsetter høyest, nemlig hjernen: «Det er jo hodet mitt som er meg», som han sier.

SAMARBEIDET OM «DEN SISTE FILMEN»: Karianne Førland Vennerød og Petter Vennerød.

En annen ting du ikke ser på ham, er at da han var ung og utgjorde den ene halvparten av Norges mest beryktede filmduo, Wam & Vennerød (W & V), ble Vennerød av enkelte betraktet som den rene folkefienden.

Det er fort gjort å glemme det, for vi var ikke like flinke på feltet som andre nasjoner. Men til og med provinsielle Norge holdt seg faktisk med en motkultur på 1970- og 80-tallet. Å si at W & V personifiserte denne motkulturen mer enn noen andre her hjemme, er ingen stor overdrivelse.

NORSK FILMS ENFANT TERRIBLES: Svend Wam (til venstre) og Petter Vennerød.

«Den siste filmen» har ikke invitert inn en drøss filmvitere, historikere og sosiologer for å forklare oss hvorfor og hvordan. Den viser det i stedet, i form av arkivopptak og morsomme montasje-sekvenser fra de mange filmene de to rakk å lage. Heri opptatt grove dialog-gullkorn som «alle» nordmenn av en viss alder vil huske:

Ikke få meg til å schpy!

Du ser ut som ei fitte i trynet jo!

Kan’ke du snurpe igjen smella litt ‘a? Du maaaser jo som et lokk’motiv!

Jeg skal ligge med ei hore!

Replikker folk syntes var både drøye og klønete allerede i samtiden (jf. Ole Paus’ «I en sofa fra IKEA»), og som ble gefundenes fressen for ironikerne på 1990-tallet.

Nå som støvet har lagt seg, og hverken Wam eller Vennerød er blant oss lenger (Wam døde etter lang tids sykdom i 2017), synes det klart at produksjonen deres, som strakte seg fra 1976 («Lasse og Geir») til 1995 («Sebastian»), er verdifull norsk kulturhistorie. Idiosynkratiske, men dyrebare tidsbilder fra den forrige kulturkrigen.

Før han forsvinner ønsker Vennerød, med god hjelp av kona Karianne Førland Vennerød og Olaug Spissøy Kyvik, å lage en siste film. Den om ham selv og sykdommen han har fått. Prøve å få snakket ut før biblioteket brenner.

«Jeg har malt med bred pensel», sier han, og har sine ord i behold. Anarkistene W & V gjorde opprør mot det bemidlede borgerskapet og besteborgerne i det «sosialdemokratiske hælvete». Ertet på seg politikere, politiet og psykiatrien. Gikk til angrep på konvensjonene og institusjonene. Hvem som helst, når som helst.

ANARKI PÅ SETTET: Svend Wam (bak, til venstre) og Petter Vennerød regisserer «Leve sitt liv» i 1982.

Kvaliteten på det de lagde, kan definitivt diskuteres. Mye var både naivt, hysterisk og rett og slett dårlig. Men det viktigste var at de lagde noe. «Det var ekspressivt og voldsomt», underdriver skuespilleren Svein Sturla Hungnes, som medvirket i en god håndfull av verkene. «Det var outrerte scener i en grå tid».

«Provokasjon» var et ord som gikk igjen i nesten alt som ble skrevet om dem, og «Den siste filmen» unner oss mange kostelige høydepunkter. Haugevis av nakne mennesker og stygge ord. Mye sex, litt vold og dekadente fester.

Bak alt sammen: En enorm tørst etter frihet. En omsorg for mennesker som er på leting etter seg selv. To hjerter som banket for outsidere og retten til å være annerledes. Ja, hos W & V var det å stille seg utenfor samfunnet det fineste man kunne gjøre, praktisk talt en plikt.

Vennerød fikk Gullruten for (den riktignok omdiskuterte) dokumentarserien «Født i feil kropp» så sent som i 2014. Så det gir mening å snakke om et konsekvent livsverk her.

ÅPEN FREMTID: Petter Vennerød i «Den siste filmen».

Det er vondt, men også godt, å se den tapre, stort sett humørfylte mannen bruke sine siste år på å bestige høydene i Oslos parker, sommer som vinter. Han hilser på ungdommene som står på skateboard og spiller pingpong. Løper etter bussen med gåstaver, og snakker åpent om smerten ved å gradvis bli «en levende død».

Han får næring i det vi oppfatter som et varmt ekteskap. Petter Vennerød går ut av tiden på St. Hanshaugen omsorgssenter 19. september 2021, 72 år ung.

«Den siste filmen» legger ikke skjul på hvor hjerteløs sykdommen var mot ham. «Jeg glemmer, faller, roter og rører – og jeg skammer meg», sier han på et tidspunkt.

Det er selvfølgelig trist å bevitne en livskraft så sterk som Petter Vennerøds bli svekket og til slutt borte. Men denne filmen etterlater deg med ærbødig respekt for hvor sterk den livskraften faktisk var.

Ikke bare en nydelig dokumentar. Veldig inspirerende også.