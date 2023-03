ENIGHET: «Exit»-aktuelle Jon Øigarden spiller hovedrollen i «Gulltransporten» som blant andre Jørgen Storm Rosenberg (til venstre) har produsert. Nå er produsentene blitt enige med underleverandørene som mente de hadde fått for lite betalt for sin innsats under filminnspillingen.

Storfilmen «Gulltransporten»: Inngikk forlik

Produsentene bak Viaplays storsatsing, «Gulltransporten» unngikk dermed rettssak i mai.

I desember i fjor kunne VG avsløre at firmaet Fiksern AS, som blant annet leverer spesialeffekter, stunts, våpen og presisjonskjøring til noen av Norges aller største filmer, saksøkte produsentene bak filmen «Gulltransporten» – 74 Gullbarrer AS, et underbruk av Jørgen Storm Rosenberg og Kjetil Ombergs 74 Entertainment AS – for uoppgjorte fakturaer på over 600.000 kroner.

Da var det allerede kjent at 74 Gullbarrer AS nektet å betale andre underleverandører beløp i millionklassen for fakturaer de ikke godtok.

Denne uken ble det kjent at Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen hadde inngått forlik med 74 Gullbarrer AS etter rettsmegling, ifølge Bygdeposten. Dette er en frivillig klubb som leide ut historiske jernbanevogner til innspillingen av «Gulltransporten» som handler om utskipingen av den norske gullbeholdningen før krigsutbruddet i 1940.

Jon Øigarden og Ida Elise Broch har to av de bærende rollene i filmen som var Viaplays aller første norske spillefilm med premiere i desember i fjor. I andre roller finner vi blant annet Sven Nordin og Axel Bøyum.

– Krøderbanen ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å gå ut med noen summer, men kan bekrefte at vi har funnet en løsning som er akseptabel for begge parter, skriver leder Henrik B. Backer i jernbaneklubben til Bygdeposten.

Nå har altså Fiksern fulgt etter. De sørget blant annet for pyro og eksplosjonseffekter i «Gulltransporten». Deres krav var på 609.568 kroner, og daglig leder Pål Morten Hverven bekrefter overfor VG at de var på vei til Hamar og rettsmegling da produsentene tok kontakt.

Opprinnelig var det berammet rettssak i Østre Innlandet tingrett den 10. mai.

– Forliket er greit, alt tatt i betraktning. Det blir godt å få lagt dette bak oss, sier Hverven.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få kommentar fra 74 Entertainments produsenter Kjetil Omberg eller Jørgen Storm Rosenberg.