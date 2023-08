KJÆRESTER?: Taylor Russel (28) sies å være den nye kjæresten til Harry Styles (29).

Er hun Harry Styles' nye flamme?

Den kanadiske skuespilleren Taylor Russell (29) utpekes som kjæresten til artisten Harry Styles (29).

Kortversjonen Den kanadiske skuespilleren og modellen Taylor Russell (28) utpekes som kjæresten til den britiske artisten Harry Styles.

Styles er kjent som tidligere medlem av One Direction og har hatt stor suksess som artist og skuespiller etter at han gikk solo.

Taylor Russell er kjent fra den kritikerroste filmen «Bones and All». Hun vant i fjor høst Marcello Mastroianni-prisen for beste unge skuespiller under filmfestivalen i Venezia. Vis mer

Den tidligere One Direction-sangeren har hatt formidabel suksess som soloartist, skuespiller og moteikon. Harry Styles har heller ikke ligget på latsiden i kjærlighetslivet.

Briten har vært koblet til en rekke profilerte kvinner; blant dem artisten Taylor Swift, avdøde programleder Caroline Flack og sist skuespiller og regissør Olivia Wilde. Han har også datet modellene Kendall Jenner og Camille Rowe.

Nå melder internasjonale medier at Styles har fått en ny kjæreste.

1 / 3 KRITIKERROSTE: Taylor Russel med skuespillerkollega Timothée Chalamet fra «Bones and All» under Den internasjonale filmfestivalen i Venezia 2022. PRISVINNER: Taylor Russell med Marcello Mastroianni-prisen for beste unge skuespillerinne under filmfestivalen i Venezia 2022. I GODT SELSKAP: Taylor Russell i prat med Cate Blanchett under filmfestivalen i Venezia i september 2022. forrige neste fullskjerm KRITIKERROSTE: Taylor Russel med skuespillerkollega Timothée Chalamet fra «Bones and All» under Den internasjonale filmfestivalen i Venezia 2022.

Kanadiske Taylor Russell (29) jobber som skuespiller og modell. Hun fikk gjennombruddet i Netflix-serien «Lost in Space» og har spilt i flere kritikerroste filmer – blant annet mot Timothée Chalamet i «Bones and All» (2022).

For rollen som kannibalistisk tenåring i sistnevnte film vant hun Marcello Mastroianni-prisen for beste unge skuespiller.

Tidlig karrierestart

Taylor Russell McKenzie, som er hennes fulle navn, vokste opp i Vancouver, Toronto og Montreal. Hun er flerkulturell og har en hvit mor og far med røtter fra Jamaica.

Økonomiske utfordringer førte til at familien flyttet ofte under oppveksten. Russell har jobbet fra hun var 13 år gammel. Hun skal opprinnelig ha ønsket en karriere som ballettdanser eller kunstner, men satset på skuespillerkarriere fra 18-årsalderen.

Før gjennombruddet pendlet hun mellom hjemlandet og Los Angeles ved å jobbe i en bar for å spare opp penger, kjøre til L.A. for å gå på audition og reise hjem for å jobbe mer da pengene tok slutt.

Filmgjennombruddet kom med «Escape Room» i 2019 og «Waves» fra samme år. Los Angeles Times omtalte henne og medspiller Kelvin Harrison Jr. som «to av de hurtigst stigende stjernene i sin generasjon».

For tiden er hun aktuell på National Theatre i London der 28-åringen har en rolle i stykket «The Effect». Det fremgår av stjernens Instagram-profil.

– Ingen forventet meg

Privat er Taylor Russell bosatt i New York City. Hun er fan av artisten Patti Smith og har tatovert et lite lyn på den ene vristen. Smith har en lignende tatovering på et kne.

I et intervju med Dazed røper Taylor Russell at hun har lest Smiths biografi «Just Kids» en rekke ganger.

– Det er en linje i den jeg aldri glemmer. Den fanger hvordan jeg føler det, sier hun i intervjuet og siterer Smith:

– «Ingen forventet meg. Alt ventet på meg.»

IT-JENTE: Taylor Russell (28) hylles for sine motevalg. Her under London-premieren på «Bones and All».

Vogue utpekte henne nylig som en av Hollywoods modigste i klesveien. På rød løper har hun i likhet med Harry Styles antrekk som skiller seg ut fra mengden.

Under filmfestivalen i Venezia i fjor høst var hun kledd i en grønn, stroppeløs Balenciaga-kjole med ballongskjørt og hvite latekshansker. På rød løper velger Taylor Russell ofte en tydelig, stilistisk stil med kontrastfarger.

Rekken av IT-jenter

Spekulasjonene rundt forholdet til Styles har økt etter at de to har blitt fotografert sammen ved flere anledninger.

Begge deltok på filmfestivalen i Venezia der Harry Styles promoterte «Don't Worry Darling», mens Russell deltok med «Bones and All».

Etter bruddet fra ekskjæresten Olivia Wilde, som for øvrig regisserte «Don't Worry Darling», har Styles blitt koblet til modell Emily Ratajkowski. De to fikk nettet til å koke etter at de ble filmet kyssende på gaten i Tokyo i mars.

Av kvinnene i livet hans har trolig den fransk-amerikanske modellen Camille Rowe satt størst spor artistisk. Stemmen hennes kan høres fra en telefonsvarerbeskjed i låten «Cherry».

KJÆRLIGHETSBUDSKAP: Harry Styles kalte den siste turneen sin for «Love On Tour».

I intervjuer har Harry Styles alltid vært tilbakeholden og privat rundt kjærlighetslivet. Men både der og som artist er han tydelig på én ting.

Under en konsert i Stockholm uttalte han følgende med Pride-flagget i hånden:

– Om du er svart, om du er hvit, om du er homofil, om du er streit, om du er transkjønnet – uansett hvem du er, hvem du ønsker å være: Jeg støtter deg. Jeg elsker hver eneste en av dere.

Se video: Harry Styles om Pride-skytingen