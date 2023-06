TILTALT: Kevin Spacey utenfor Southwark Crown Court Southwark Crown Court i London onsdag.

Kevin Spacey vinket utenfor rettssalen

Overgrepstiltalte Kevin Spacey (63) smilte og hilste til de skuelystne utenfor rettssalen i London onsdag ettermiddag.

Kortversjonen Hollywood-stjernen, Kevin Spacey, møtte i retten onsdag i Southwark Crown Court, London, tiltalt på 12 punkter om påståtte overgrep mot fire menn fra 2001 til 2013.

Dette er Spaceys første rettssak i England, etter flere runder i USA.

Det er satt av fire uker til saken.

I oktober i fjor tapte skuespiller Anthony Rapp et sivilt søksmål mot Spacey om uønsket seksuell oppmerksomhet da han var 14 år.

I 2021 ble Spacey dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep.

Spacey har mistet flere roller etter at overgrepsanklagene begynte å strømme på i 2017. Vis mer

Den amerikanske Hollywood-stjernen er tiltalt på 12 punkter. Anklagene gjelder påståtte overgrep mot fire menn i perioden 2001 til 2013.

Rettssaken er den første i England etter flere runder i USA.

Spacey vinket og smilte til fremmøtte og pressefotografer da han ankom i Southwark Crown Court onsdag.

Fire uker

Under onsdagens rettsmøte sto 63-åringen oppreist mens hele tiltalen ble lest opp, melder Sky News. Juryen avla også ed.

Han opptrer i retten under sitt fulle navn, Kevin Spacey Fowler.

Selve rettssaken, med advokatenes åpningsprosedyrer, starter fredag. Det er satt av fire uker.

Spacey har nektet alle skyld.

Dommer Justice Mark Wall informerte alle i salen om at siden Spacey er en kjent person, så må alle foreberede seg på mye publisitet.

KOBBEL: Kevin Spacey, nr. tre f.v., ankommer her retten onsdag sammen med sitt apparat.

Det har stormet rundt den Oscar-belønnede skuespilleren de siste årene, og han har vært ut og inn av retten på grunn av anklager om seksuelle overgrep.

I oktober i fjor endte et sivilt søksmål fra skuespiller Anthony Rapp (51) mot Spacey med at Rapp ikke vant frem i retten i New York med sine anklager.

Rapp saksøkte Spacey for uønsket seksuell oppmerksomhet da han var 14 år gammel, og krevde over 420 millioner kroner i erstatning. Han fikk altså ikke gehør.

I fjor sommer ble Spacey dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep bak kulissene til Netflix-dramaet.

Vant pris

I januar ble den skandaleombruste skuespilleren belønnet med gjev pris i Italia. Italienske National Museum of Cinema overrakte Lifetime Achievement-trofeet, altså en heder for livslang innsats innen film.

– Jeg har ikke gått i skjul, og jeg har ikke flyttet inn i en hule, sa han til nyhetsbyrået ANSA.

Mistet jobber

Spacey har imidlertid mistet flere roller etter at overgrepsanklagene begynte å strømme på i 2017 – i kjølvannet av Metoo-bevegelsen. Kort etter at de første beskyldningene ble fremsatt, valgte skuespilleren å stå åpent frem som homofil.

I november ble det klart at Spacey i tillegg er tiltalt for overgrep mot en mann i perioden 2001 til 2004. Denne saken har ikke vært behandlet ennå.

Spacey har bosted både i England og USA.

