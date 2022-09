DEN ENE KATASTROFEN AVLØSER DEN ANDRE: Ane Dahl Torp i «Storm».

Filmanmeldelse «Storm»: Sorg og panikk

Kompakt drama om et komplekst mor/datter-forhold.

DRAMA

«Storm»

Norge. 12 år. Regi: Erika Calmeyer

Med: Ane Dahl Torp, Ella Maren Alfsvåg Jørgensen, Ane Skumsvoll, Cato Storengen

Storm (Ella Maren Alfsvåg Jørgensen) sitter i baksetet sammen med lillebroren Ulrik (Tarald Buran-Kjerland). Ulrik synger og gauler, Storm er mer innadvendt. Hun teller forbipasserende biler. Det som ser ut som en barnelek, for å døyve kjedsomhet, skal gi et mer komplisert inntrykk etter hvert. Har det åtte år gamle barnet tvangslidelser?

Det er mor Elin (Ane Dahl Torp) som kjører. Pappa er død. Vi får ikke vite av hva, men en oppfatning av at det skjedde nylig. De tre skal på fisketur. Finne på noe å gjøre i en vanskelig tid.

Vel fremme løper Ulrik i forveien inn i skogen. Storm følger etter, mens Elin laster utstyr fra bilen. Hun enser at noe er galt, og legger på sprang. Da hun er fremme ved elven de skulle fiske i, står Storm på en stein ved bredden. Ulrik har havnet i elven. Han drukner.

En allerede hardt prøvet familie blir kastet ut i mer sorg. Elins måte å takle den på, er at livet må gå videre snarest mulig. Storm skal gå på skole. Elin skal gå på jobb (hun er politikvinne). Men det begynner å gå rykter i småbyen. Var det Storm som dyttet broren sin i elven?

Elin går fra sorg til panikkmodus. Storm, et barn mange synes kan «bli litt mye», må beskyttes mot sladderen. Elin kan ikke miste den eneste hun har igjen. Men hvor godt kan man kjenne sine barn, sånn egentlig?

«Storm» har visse likhetstrekk med Eskil Vogts mer okkulte «De uskyldige» fra 2021. Men der den filmen – med hell – så verden med barnas øyne, er det Elins perspektiv vi deler i «Storm». Det er hennes tvil, hennes angst, vi føler, i det som etter hvert blir en psykologisk horrorfilm om et mor/datter-forhold.

Vi blir overrasket mer enn én gang. Også av en uoverveid handling det er vanskelig å tro på at en fornuftig tobarnsmor og politikvinne ville begått, uansett hvor sliten hun måtte være. Denne handlingen medfører at «Storm» hangler litt som spenningsfilm betraktet.

Men den er primært et drama. Om et komplekst familieforhold, som aldri slutter å uroe oss. Som sådan er «Storm» et absolutt kompetent kino-svennestykke, signert en ung regissør, Erika Calmeyer.

Filmen er en liten, kompakt pandemi-produksjon, med manus ved den dyktige Johan Fasting. De viktigste karakterene er alle kvinner. Calmeyer får finfint arbeid ut av unge Ella Maren Alfsvåg Jørgensen, hvis navn er det første vi ser i tittelsekvensen. Ane Skumsvolls særegent milde, jordnære autoritet kommer til sin fulle rett.

Det er godt å se Ane Dahl Torp i en kinofilm igjen. Skuespilleren er en sann mester i å uttrykke uro. Ved hjelp av øynene spesielt, men også småskjelvende fingre og pust. Storm er navnet til datteren hennes. Men det stormer i Elins indre også.