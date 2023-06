BLIR MAMMA: Lindsay Lohan, her på en motevisning i New York i februar.

Gravid og overveldet Lindsay Lohan gråter mye

Filmstjernen og popartisten Lindsay Lohan (36) er full av følelser og skylder på «babyhormoner».

Lindsay Lohan venter sitt første barn med ektemannen Bader Shammas (36), og den siste tiden har hun delt flere bilder av sin voksende mage på Instagram.

Den vordende mammaen poserer også med magen bar i en ny reportasje i bladet Allure.

Der forteller hun for øvrig at hun er veldig spent og begynner å bli utålmodig.

– Jeg kan ikke vente med å finne ut hvordan det føles å være mamma, sier Lohan.

Hun innrømmer at hun har grått mye i det siste, og at hun blir rørt til tårer av selv den minste ting.

– Men det er gledestårer. Det er bare sånn jeg er. Men i disse dager er det sikkert også babyhormoner. Det føles overveldende, men på en god måte, presiserer hun.

Nylig kom nyheten om at Lohan og Jamie Lee Curtis (64) er klare for comeback i ny «Freaky Friday»-film – 20 år etter at de spilte mor og datter første gang.

Lohan bekrefter i bladintervjuet at Curtis også er en hun lener seg på i virkeligheten. Curtis deler angivelig gode foreldreråd til sin yngre kolega.

– Jeg snakket med Jamie nylig, og da sa hun at jeg bare kan ta med meg babyen, og at det er helt greit sier Lohan.

Forlot Los Angeles

Lohan har lagt Los Angeles bak seg. De de siste åtte årene har hun bodd i Dubai.

– Jeg elsker å bo her, strukturen og rammene. Det hadde jeg jo ikke da jeg var barn, sier Lohan, som slo gjennom som skuespiller «The Parent Trap (Som to dråper vann)» bare 11 år gammel.

– Alt skjedde så fort, og at handlet om filming og å være på settet.

Hun og Shammas giftet seg i april i fjor, i en liten og intim seremoni. Ektemannen jobber med finans og kommer opprinnelig fra Kuwait.

