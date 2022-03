EKTEPAR: Mila Kunis og Ashton Kutcher på en tilstelning i Los Angeles i september i fjor.

Mila Kunis og Ashton Kutcher håver inn hundrevis av millioner til Ukraina

To uker at de startet innsamlingsaksjonen, har Hollywood-paret samlet 300 millioner kroner til Kunis’ krigsrammede moderland.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi er overveldet av takknemlighet, sier Mila Kunis (38) og Ashton Kutcher (44) i en video lagt ut på hans Instagram.

Stjerneparet kunngjorde tidlig i mars at de selv skulle bidra med bistand på opptil tre millioner dollar – nesten 27 millioner kroner – fra egen lomme, hvis det kom inn så mye penger via deres nyopprettede fond.

13 timer senere nådde de det målet, men det var altså bare begynnelsen.

Kunis, som opprinnelig kommer fra Ukraina, og Kutcher satte et ønskemål på 30 millioner dollar, altså drøyt 260 millioner kroner. Det har de nå passert.

– Flere enn 65.000 av dere har bidratt med donasjoner, og med deres hjelp har vi nådd vårt mål på 30 millioner dollar, sier paret, som også har lagt ut hele takketalen og appellen skriftlig under videoen.

TAKKETALE: Ashton Kutcher og Mila Kunis i ny videopå Instagram.

– Selv om dette er langt fra å kunne løse problemet, vil vår kollektive innsats sørge for en mykere landing for mange mennesker når de nå blir tvunget inn i en fremtid med usikkerhet, sier Kunis og Kutcher.

De forsikrer at de vil behandle hver dollar som om de har tatt den fra egen lomme, i respekt og ære for den som har donert – og de håper at folk fortsatt vil gi penger.

– Vårt arbeid er ikke ferdig, sier Kutcher.

Middag med presidentparet

Kunis ble født i ukrainske Chernivtsi i 1983. Hun og familien dro til USA i 1991, da Sovjetunionen kollapset. I 2015 giftet Kunis seg med Kutcher, og de har to barn sammen.

Hollywood-stjernene har personlig kjennskap til Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj (44). I september 2019 la Ukrainas førstedame, Olena Kiyashko (44), ut disse bildene av at de fire spiste middag sammen i Ukraina:

«Hyggelig bekjentskap og livlig samtale», skrev Kiyashko under bildene.

Den ukrainske presidenten, som selv var skuespiller før, har også nylig hatt besøk av en annen Hollywood-stjerne, nemlig Sean Penn (61).

Tidligere denne uken ble det forresten klart at den satiriske komiserien «Servant of the People» fra 2015, der Volodymyr Zelenskyj spiller hovedrollen som nettopp president, kommer på Netflix.

Kutcher med bønn på Twitter

To dager før Kutcher og Kunis startet innsamlingsaksjonen, gikk Kutcher ut på Twitter med følgende budskap:

«Post for sosiale medier: hvis du kjenner noen fra Russland, så ring dem og fortell at deres medier lyver for dem. Ukraina ønsker ikke å krige, de vil bare ikke styres av Putins regjering, og de vil ikke bli okkupert.»

Her er for øvrig den opprinnelige videoen Kutcher og Kunis la ut i for to uker siden: