INNGÅR FORLIK: Johnny Depp har inngått forlik i en sak fra 2018.

Depp inngår forlik i sak mot tidligere kollega

Johnny Depp ble i 2018 saksøkt av en ansatt på settet til filmen «City of Lies». Rettssaken skulle gå i slutten av juli, men nå er det inngått forlik, ifølge flere medier.

Publisert: Nå nettopp

Mannen anklaget Depp for vold på settet til «City of Lies» i 2017.

Detaljene i forliket er ikke kjent, men saken vil bli gjenåpnet hvis Depp ikke oppfyller visse betingelser innen utgangen av august, ifølge rettsdokumenter som ble levert inn mandag, som blant annet Hollywood Reporter og Deadline har fått tilgang til.

Forliket skjer to uker før saken egentlig om sider skulle gått for retten i Los Angeles. Den har vært utsatt flere ganger som følge av pandemien.

Samtidig har Depps advokater nylig gått hardt ut mot ekskona Amber Heards påstander om at dommen i den mye omtalte rettssaken mellom dem, bør tilsidesettes.

Det var Gregory Brooks, som var lokasjons-sjef under filmen «City of Lies», som anklaget Depp for å ha gått til fysisk angrep mot ham.

I rettsdokumentene hevdet Brooks at Depp angrep ham fysisk ved å slå ham to ganger i brystkassen samt gå til verbalt angrep. I tillegg skal Depp ha tilbudt lokasjonssjefen 100.000 dollar, tilsvarende én million kroner, for å slå Brooks i ansiktet. Brooks hevdet i søksmålet at han etter den påståtte hendelsen led fysisk og psykisk skade.

Legene hevder også at Depps egne livvakter fysisk fjernet Depp fra scenen, og Brooks hevder at skuespillerens ånde «stinket av alkohol».

Depp hevdet på sin side at angrepene på Brooks var i «selvforsvar/forsvar av andre». Andre crewmedlemmer har insistert på at episoden aldri utartet seg til mer enn noe verbalt.

Hverken Brooks’ eller Depps advokater har svart på Hollywood Reporters eller Deadlines henvendelser om saken.