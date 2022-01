NY TOPP: Ghostface i den nyeste filmutgaven av «Scream».

«Scream» slår ut «Spider-Man»

Oppfølgeren til «Skrik» kuppet førsteplassen på kinotoppen i USA fra «Spider-Man: No Way Home» etter at superheltfilmen hadde ligget på topp i fire uker.

Publisert: Nå nettopp

Det melder flere bransjenettsteder, blant annet Variety. Gjennom det som var Martin Luther King Jr.-langhelgen i USA, spilte skrekkfilmen inn 34 millioner dollar og toppet med det landets kinolister.

«Spider-Man» har ligget på topp siden 17. desember, da den ble den mest innbringende filmen så langt i pandemien. Denne helgen skaffet den 25 millioner dollar i kinokassen. Men også historisk har edderkoppfilmen bitt fra seg.

PAR: Zendaya og Tom Holland i «Spider-Man: No Way Home».

Totalt har den nå spilt inn 702,9 millioner dollar, og har ifølge Variety dermed slått ut «Black Panther» til å bli den fjerde mest innbringende filmen i USAs historie – bak «Avatar», «Avengers: Endgame» og «Star Wars: The Force Awakens».

«Scream» er fra den velkjente «Skrik»-franchisen, og denne versjonen utspiller seg 25 år etter at Ghostface først viste seg i Woodsboro. En ny dødelig figur med hvit maske dukker opp og Neve Campbells Sidney Prescott må ta et oppgjør med seriemorderen.

TILBAKE: Neve Campbell og Courteney Cox i «Scream».

VGs anmelder var ikke veldig begeistret, men filmskaperne kan trøste seg med at «Scream» allerede er god butikk – den skal «bare» ha kostet 25 millioner dollar å lage.

Topper i Norge

Filmen hadde premiere i Norge 14. januar, og også her topper den kinolisten. Ifølge Film & Kino ble den sett av 9141 besøkende i helgen. «The King’s Man» ligger på annenplass med 7503.

UTSATT: «Spider-Man» dukker forhåpentligvis opp i Norge 28. januar.

Her hjemme har «Spider-Man: No Way Home» ennå ikke hatt premiere. Den ble utsatt da pandemirestriksjonene ble strammet inn, og SF Studios Norge har henvist alle VGs spørsmål rundt utsettelsen og kritikken fra fansen til Sony sentralt, som ikke har svart.

Den ble først utsatt til 14. januar, deretter til 28. januar. Filmen får terningkast 5 i VG, der anmelderen skriver at «Alle gode ting er tre»