LIVETS LØP: Cooper Hoffman og Alana Haim i «Licorice Pizza».

Filmanmeldelse «Licorice Pizza»: Jøje meg, for en deilig film

Mesterregissør med smørsiden opp.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ROMANTISK KOMEDIE

«Licorice Pizza»

USA. 9 år. Regi: Paul Thomas Anderson

Med: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Benny Safdie

Paul Thomas Andersons niende film er hans letteste, søteste og mest uimotståelig optimistiske til dato, og kommer muligens ikke til å bli husket som en av mesterens mest substansielle. Spesielt ikke av folk som mener at kvalitet og alvor er to sider av samme sak.

Men åh, for en deilig film det er. En rendyrket «hangout movie», inspirert av «American Graffiti» (1973) og «Fast Times At Ridgemont High» (1982). I slektskap med klassikere som «Dazed And Confused» (1993) og «Once Upon A Time … In Hollywood» (2019), vil jeg for egen regning tillegge.

PLATONISK TURTELDUO: Alana Haim og Cooper Hoffman i «Licorice Pizza».

Hva er en «hangout movie»? Et løst begrep, myntet for å beskrive den ofte like løse fisken i filmer der plottet spiller en underordnet rolle, og appellen ligger i å «henge med» karakterer som enten føles som gamle venner – eller deg selv eller en du en gang var. Filmer som tar et spesifikt miljø og tid på kornet, men fanger en følelse som er universell.

At disse filmene ofte er nostalgiske, og gjerne handler om unge eller på andre måter uansvarlige og umodne mennesker, er ikke tilfeldig. Det er når du er ung at hver dag er et potensielt eventyr – og en potensiell katastrofe. Det er når du er ung at du har tid til å kjøre rundt i timevis, uten mål og mening. Det er når du er ung at de dumme, uoverveide tingene du gjør, på en hvilken som helst kveld, kan ende opp som historiene du i ettertid skal fortelle om livet ditt.

HVITKLEDD «HUSTLER»: Cooper Hoffman i «Licorice Pizza».

De to unge, umodne og uansvarlige menneskene det dreier seg om i «Licorice Pizza», er disse: Gary (Cooper Hoffman), en 15 år gammel hustler med mange jern i ilden. Han er barneskuespiller og vannseng-forhandler, og har via moren innpass hos de kuleste restaurantene i San Fernando Valley i Los Angeles.

Gary er en amerikanske arketyp – fyren som alltid leter etter mulighet, en inngang. Han er også en utrettelig sjekker, som nå har lagt sine øyne på …

Alana (Alana Haim, fra poptrioen Haim). Alana sier hun er 25, men det er mulig hun overdriver litt. Hun er definitivt eldre enn Gary – noe som ikke stopper ham. Men det stopper henne. Alana har blitt værende i The Valley for lenge. Hun er smart, men ikke drevet, og vokser opp i en tid da det er forventet at en mann bidrar med billetten til en ung kvinnes vei opp og ut.

ELDRE MENNS OPPMERKSOMHET: Tom Waits, Alana Haim og Sean Penn (fra venstre) i «Licorice Pizza».

Alana synes selv det er weird at hun liker å henge med den mange år yngre Gray og hans hoff av kvisete tenåringskompiser. Men hun tilhører ikke de voksnes verden riktig ennå. Hun lengter tilbake til tiden da ingen forventet noe som helst av henne, og hver dag var vid åpen. Den tiden Gary er midt i akkurat nå.

Gary og Alana blir kjærester i alt annet enn praksis. Med alt dramaet og sjalusien, men uten den kjønnslige omgangen (Gary får se puppene hennes, men velger å ikke beføle dem når han har sjansen). Hun vil ikke at noen andre skal ha ham. Han frykter at hun skal forsvinne, så snart livet, eller en eldre mann, serverer henne en mulighet.

ÅPEN FREMTID: Alana Haim i «Licorice Pizza».

Mennesker som løper er den romantiske komediens mest velbrukte klisjé. Løper inn i en kirke for å stoppe et bryllup som ikke bør finne sted, løper inn på en flyplass for å stoppe noen fra å gå om bord – ja, du vet.

Anderson gjør denne klisjeen til det store motivet i «Licorice Pizza»: En film om to mennesker som løper mot hverandre, en hel, lang sommer gjennom. (Vi vet at sommeren er 1973, for Richard Nixon snakker om oljekrisen på TV).

RÅDEBANK: Cooper Hoffman og Alana Haim i «Licorice Pizza».

Ved et par anledninger må de løpe fra andre. Som da Gary og Alana har installert en vannseng hjemme hos den legendarisk slibrige frisøren og filmprodusenten Jon Peters (han finnes i virkeligheten), spilt av Bradley Cooper i sitt livs birolle. De må også komme seg vekk fra Jack Holden, en Hollywood-skrythals spilt av en slesk Sean Penn. Alana er en djevel til å rygge med stor lastebil ned bratte åser.

Hoffman (sønnen til det sårt savnede skuespillergeniet Philip Seymour Hoffman) og Haim er debutanter. Begge er vanvittig sjarmerende i roller vi skal være glade for at ikke ble besatt av mer kjente Hollywood-navn. Anderson, som vokste opp i San Fernando Valley, var bare tre år i 1973. Men han kjenner dette miljøet – utkanten av Hollywood – som sin egen bukselomme. Med «Licorice Pizza» befester han sin stilling som det sørlige Californias hoffpoet.

Ikke så mye skjer, nei – bortsett fra det viktigste av alt: At to mennesker møtes og faller inn i hverandre – og at vi får være med. Jeg gliste som en lykkelig dust i to timer og tretten minutter.