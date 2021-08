PÅ SELVMORDSOPPDRAG IGJEN: Davis Dastmalchian, John Cena, Idris Elba og Daniela Melchior (fra venstre) i «The Suicide Squad». Foto: Jessica Miglio / Warner Bros. / SF Studios

Filmanmeldelse «The Suicide Squad»: Supersøppel

Superheltfilmen for deg som ikke kan utstå superheltfilmer.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

MONSTERFILM/KOMEDIE

«The Suicide Squad»

USA. 15 år. Regi: James Gunn

Med: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, David Dastmalchian, Daniela Melchior

Selvhøytideligheten er superheltfilmens akilleshæl. Redselen for å tråkke «fans» på tærne ved å være utro mot «universet». All den pompøse «mytologien».

John Gunn, til nå mest kjent for de to «Guardians Of The Galaxy»-filmene (fra 2014 og 2017), lider overhodet ikke under denne lammende ærefrykten. Det han liker best, er å pisse på hele sjangeren. Som det sømmer seg en regissør som gikk i skole hos det legendariske søppelfilm-studioet Troma, kan man vel si.

«HVA GJORDE JHEG DENNE GANGEN DA?»: Margot Robbie flankert av David Dastmalchian (til venstre) og Idris Elba i «The Suicide Squad». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Når han nå underlegger seg DC Comics’ «Suicide Squad», er det i et forsøk på å redde stumpene etter «Suicide Squad» uten «The»: Filmen med nesten det eksakt samme navnet som kom i 2016, og som primært huskes for Margot Robbie og en lattervekkende teatral Jared Leto som The Joker. (I mellomtiden er det sågar kommet en «solofilm» med Robbies karakter Harley Quinn. Den var sådär.)

Det har vært et militærkupp på øya Corto Maltese, og amerikanske myndigheter er engstelige for at det nye regimet ikke er vennlig innstilt overfor supermakten i nord. Spesifikt er de redde for at et vitenskapsprosjekt på øya, et Mengele-opplegg med røtter i nazismen, artig nok kalt Jontunheim, nå skal overtas av feil mennesker.

SØPPELGJENG: Joel Kinnaman (bak i midten) prøver å organisere troppene i «The Suicide Squad». Foto: Jessica Miglio / Warner Bros. / SF Studios

USA gjør som de pleier å gjøre – de blander seg inn. Nærmere bestemt ved å sende to team med «agenter» øya. Disse må gjerne dø i løpet av oppdraget. Ingen har noen videre bruk for dem uansett.

Det er litt av en gjeng oberst Rick Flag (Kinnaman) må lede. Superkraft-verdenens avskum; antisosiale «freaks» som er blitt sopt ut av diverse fengsler og anstalter ens ærend, med evner av vilt varierende nyttighet.

Bloodsport (Elba) er god til å skyte. Harley Quinn (Robbie) er god til å slåss. Peacemaker (Cena) tror på fred, men hovedsakelig gjennom voldsutøvelse. Abner Krill (Dastmalchian) har, i tillegg til et massivt ødipuskompleks og et utslett som lyser som et juletre, evnen til å «skyte» polkadotter. Den kronisk søvnige Cleo Cazo (Melchior) kan, eh, kontrollere rotter. Man tager det man haver.

RÅTTENETTER: Daniela Melchior og Idris Elba i «The Suicide Squad». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Disse menneskene er, superkrefter til tross, noen absolutte idioter. De klarer blant annet å utrydde hele frigjøringshæren som skulle hjelpe dem å få has på landets nye, illegitime regjering.

Det er, som du skjønner, ikke meningen at vi skal ta noe som helst av det som skjer i «The Suicide Squad» alvorlig. Gunns plott, slik som det er, er utelukkende en unnskyldning for å lede oss frem til det ultra-absurde, «Ghostbusters»-aktige klimakset. Det er heller ikke meningen at vi skal interessere oss så veldig for menneskene/skapningene i «The Suicide Squad». Manuset tar gjerne livet av dem når vi minst ønsker det.

HAI DER: Idris Elba i «The Suicide Squad». Foto: Warner Bros. / SF Studios

En bad taste B-film med bolet budsjett – det er det «The Suicide Squad» er. Som sådan kan den nok komme til å virke både forvirrende og sårende på Gutt (15), som tror det han skal se er en superheltfilm med menn i trikoter som kan fly.

For oss andre, vi som kan betakke oss for menn i trikoter som kan fly, er «The Suicide Squad» gøy – om enn ikke så gøy som Gunn later til å tro. Manusforfatteren Gunn burde for eksempel alliert seg med en forfatter som kan skrive bedre, morsommere dialoger enn ham selv. Og regissøren Gunn får oppsiktsvekkende lite ut av skuespillerne.

STIV SOM EN STOKK: John Cena i «The Suicide Squad». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Den karismatiske Elba har altfor lite å gjøre. Cena er og blir en stokk. I sin tredje opptreden er dessuten Robbies Quinn – ødeleggelses-maskinen med den brede Queens-aksenten og det liksom intetanende «hva, meg?»-ansiktsuttrykket – ikke like festlig lenger.

Hundre ganger heller dette enn det vanlige, humørløse superhelt-vrøvlet. Men «The Suicide Squad» er ikke veldig minneverdig, og de færreste vil ha noe behov for å se den mer enn én gang.