ORDKNAPP: Jamie Foxx, her på banen under fredagens kjendis-match i Los Angeles. Foto: Chris Pizzello /AP

Jamie Foxx forlot intervju på direkten etter kjærestespørsmål

Publisert: 17.02.18 18:26 Oppdatert: 17.02.18 19:49

Jamie Foxx (50) nektet å snakke om Katie Holmes (38).

Hollywood -stjernen stilte opp i en kjendis-basketkamp i Los Angeles fredag, og i den sammenhengen ble han intervjuet av sportskanalen ESPN.

Da samtalen dreide seg inn på Foxx’ privatliv og de ferske bildene av ham og Katie Holmes, ble tonen imidlertid anspent. For selv om det nå er tydelig for all verden at den mange år gamle romanseryktene om Foxx og Tom Cruise sin ekskone stemmer, ønsker ikke Foxx å utbrodere.

Reporter Michael Smith spurte Fox på direkten om han og Holmes hadde spilt basket på valentinsdagen. Da «svarte» skuespilleren med å ta av seg øreklokkene, mikrofonen og forlate intervjuet.

–Oi ... Mistet vi ham? hører man reporteren si i klippet som nå spres på Twitter:

Blant de andre kjendisene som kastet seg ut på banen i går under NBA ALL-Star Celebrity Game, var Justin Bieber (23) og Nick Cannon (37).

Det var i fjor høst at det angivelig fire år lange hemmelige forholdet ble «bekreftet» av at paret spaserte hånd i hånd på stranden i Malibu , vel vitende om at de ble fotografert.

Stjerneparet feide all eventuell resterende tvil til side da de ankom Grammy-gallaen sammen i januar i år.

Katie Holmes ble skilt fra Tom Cruise (55) i 2012 . Innholdet i skilsmisseoppgjøret har aldri blitt kjent, men det hevdes at Holmes skrev under en klausul om at hun ikke skulle flagge en eventuell ny kjæreste før det hadde gått fem år.

Holmes og Cruise har datteren Suri (10) sammen, som hun har omsorgen for. Foxx har også to barn fra et tidligere forhold, men han har aldri vært gift.

Mens Holmes aldri har kommentert de tidvis intense skriveriene i pressen rundt det angivelige forholdet, har Foxx flere ganger gått ut og avkreftet romansen – som i 2013 og 2015 .

