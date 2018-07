FESTFIN: Mila Kunis på Billboard Music Awards i Las Vegas 20. mai i år. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES

Mila Kunis tar oppgjør med ryktene

Publisert: 03.07.18 13:13

Mila Kunis (34) forklarer at spekulasjoner om brudd med ektemannen Ashton Kutcher (40) og andre rykter, er en stor belastning.

Filmstjernen, kjent fra blant annet «Black Swan» og «Friends with Benefits», er normalt svært forsiktig med å gi intervjuer. Nå har hun likevel stilt opp til en åpenhjertig prat med bladet Cosmopolitan , hvor hun letter på sløret.

Særlig føler Kunis for å lekse opp for ryktespredere. Selv om skuespilleren selv hevder at hun ikke leser det som skrives om henne og filmstjerneektemannen Ashton Kutcher , forklarer hun at øvrig familie tar det ille opp.

– Helt ærlig, så vet jeg ikke hva som skrives om meg, annet enn at jeg er gravid en gang i året og at min mann og jeg skilles hvert år. Dette vet jeg fordi jeg beveger meg inne i matbutikker og ser forsidene på ulike blader. Da tenker jeg bare «oi da, ok».

34-åringen sier det er umulig å være overbærende, fordi konsekvensene er store.

– Det eneste som opprører meg, er at foreldrene mine og besteforeldrene mine mange ganger blir forvirret. En gang da jeg faktisk var gravid, så skrev tabloidene at det hadde oppstått en akuttsituasjon, og at jeg var hastet til sykehus. Det var et bilde av mitt ansikt også, sier hun til bladet.

– Ingen kan fatte hvor stor belastning det påførte familien min.

Kutcher og Kunis møttes første gang under innspillingen av «That ’70s show», som gikk på TV fra 1998 til 2006. Det var imidlertid ikke før i 2012 at paret ble kjærester. To år senere forlovet de seg , og i 2015 ringte bryllupsklokkene.

Stjerneparet har to barn – en datter på tre og en sønn på ett år .

Kunis og Kutcher har tidligere gått rettens vei mot et ukeblad som trykket paparazzibilder av datteren da hun som nyfødt var på trilletur med en barnevakt.

Kutcher er for øvrig kjent fra TV-serien «Two and a Half Men» og filmer som «Jobs» og «No Strings Attached». Mens Kunis nettopp er ferdig med innspillingen av filmen «The Spy Who Dumped Me», er Kutcher aktuell i kommende «The Long Home».

