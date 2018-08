NY ROLLE: Ruby Rose skal spille Batwoman i DC-universet. Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS

Ruby Rose skal spille lesbisk Batwoman

Publisert: 08.08.18 01:06

FILM 2018-08-07T23:06:53Z

«Orange Is the New Black»-stjernen får rollen som Batwoman i DC-universet.

Det melder blant andre Holywood Reporter . Den australske stjernen, som blant annet har jobbet som DJ og samarbeidet med Avicii før hun ble kjent som skuespiller, skal i første omgang dukke opp som superhelten i ulike etablerte serier i DC-universet.

Men ifølge HR er det svært sannsynlig at Batwoman i samme slengen får sin egen pilot-episode som utvikles til ny TV-serie. På nåværende tidspunkt er kanalen CW i manusfasen av prosjektet.

Den nye versjonen av Catwoman, som etter en lengre pause kom tilbake til DC-tegneserieuniverset i 2006, ble etablert som en jødisk, lesbisk kvinne og ble dermed den første lesbiske superhelten i DC-verdenen.

Blir «Batwoman» en egen TV-serie, vil hun være den første skeive hovedrollen i en superheltserie, noe Rose selv ser ut til å verdsette.

På Instagram skriver hun «Dette er en barndomsdrøm. Dette er noe jeg ville dødd for å se på TV da jeg var et ungt medlem av LHBT-samfunnet som aldri opplevde å bli representert på TV og følte meg alene og annerledes. Takk til alle. Takk til Gud.»

Rose selv kom ifølge HR ut som lesbisk da hun var 12, og har sagt hun har en flytende kjønnsidentitet .

Batwoman, eller Katherine Kane, dukket først opp i DC-tegneseriene i 1956. I 1964 ble hun skrevet ut og erstattet av Batgirl, og har bare sporadisk vært å se før hun ble gjenintrodusert i 2006 - da som Kate Kane.

Kane er en rik arving som i likhet med Batman selv velger å bekjempe Gothams kriminelle underverden. Hun er kampsportekspert.

Ruby Rose er for tiden kinoaktuell i actionfilmen «The Meg», eller «Megalodon» på norsk, om en gigantisk hai.

Rose jobbet også som modell og programleder før hun slo gjennom som skuespiller i blant annet TV-serien « Orange Is the New Black » og filmen «Pitch Perfect 3» .