LANG KARRIERE: Redford begynte som skuespiller på slutten av 50-tallet. Her er han avbildet på filmfestivalen i Venezia i 2017. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Robert Redford (81) pensjonerer seg fra skuespill

Publisert: 07.08.18 01:44 Oppdatert: 07.08.18 03:32

Hollywood-ikonet Robert Redford opplyser at han trekker seg tilbake etter 60 år i skuespilleryrket. Dermed blir hans kommende film, «The Old Man & the Gun», hans siste foran kameraet.

Det er i et nytt intervju med Entertainment Weekly Redford sier filmen som kommer i september blir hans siste.

– Man skal aldri si aldri, men jeg har konkludert med at dette nok er slutten for meg når det gjelder skuespill, og at det går mot pensjonisttilværelse. Jeg har drevet med dette siden jeg var 21. Jeg tenkte «Vel, det holder.» Og hvorfor ikke gi seg med noe som er veldig oppløftende og positivt, sier Redford.

Også i 2016 varslet han at han var i ferd med å trekke seg tilbake fra skuespilleryrket, men året før sa han dette til VG Helg :

– Å pensjonere seg er et skritt inn i døden. Jeg tror det kan være farlig. Dersom du ikke er tvunget til det, bør du fortsette. Det finnes alltid noe nytt og lære og noe nytt å gjøre. Så lenge du kan, bør du fortsette og utforske livet. Det er slik jeg føler det.

Lang karriere

Foruten å være kjent skuespiller fra blant annet «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «Stikket» (1973) og «Alle presidentens menn» (1976), har Redford også jobbet som regissør og produsent, og vant Oscar for regien på «Ordinary People» (1980). Han ble også tildelt en Oscar-ærespris i 2002.

Redford er også grunnlegger av Sundance-instituttet og Sundance Film Festival. I «The Old Man & the Gun» spiller han mot blant andre Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits og Casey Affleck.