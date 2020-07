ETTERPÅ: Amber Heard og Johnny Depp utenfor High Court i London etter første dag i retten tirsdag. Foto: Pa Photos

Johnny Depp om ekskona i retten: – Jeg var et lett bytte

Med ekskona Amber Heard (34) til stede i rettssalen, vitnet Johnny Depp (57) om hvordan han mener hun kynisk gikk inn for å ødelegge ham.

– Hun var svært vennlig mot meg, og samtidig ivrig etter å fortelle om et kjærlighetsbrudd hun nylig hadde vært gjennom. Hadde jeg visst da det jeg vet nå, ville jeg sett det røde flagget og varsellampene. Men det gjorde jeg ikke, fortalte Depp i vitneboksen i London tirsdag, ifølge People.

Han sikter til da han og Heard møttes og forelsket seg under innspillingen av «The Rum Diary» i 2011. Resten er historie – ekteskap, skilsmisse, ekstremt bittert brudd, beskyldninger om vold og nå rettssak.

Amber Heard: Hevder Depp truet med å drepe henne

Begge de to amerikanske Hollywood-stjernene er i London i forbindelse med den tre uker lange rettssaken, der Depp har gått til sivilt søksmål mot Dan Wootton, sjefredaktør i The Sun, og moderbedriften News Group Newspaper.

Filmstjernen føler seg ærekrenket og svertet og krever oppreisning for at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker». Depp har alltid benektet Heards påstander om at han ga henne juling. Hun på sin side har vist frem bilder hun sier viser de kroppslige skadene han påførte henne.

Snakket lavt

I rettssalen skal Depp ifølge The Guardian ha vært lavmælt. Gjentatte ganger fikk han beskjed fra dommeren om å snakke høyere, og å svare i stedet for bare å nikke bekreftende på spørsmål. Heard skal ha sittet på galleriet.

Depp forklarte i detalj om hvordan han ble sjarmert av Heard tidlig i bekjentskapet.

– Hun var vakker og virket utrolig interessert i meg og jobben min. Og det falt jeg for. Hun bombarderte meg med det jeg trodde var kjærlighet. Først mye senere forsto jeg at hun hadde en agenda – som hovedsakelig gikk ut på å gifte seg med meg for å løfte sin egen karriere, og/eller oppnå økonomisk vinning. Hun visste hvordan hun skulle oppnå det, uttalte Depp.

– Jeg var et lett bytte, la han til.

FORLATER RETTEN: Amber Heard på vei inn i bilen etter første rettsmøte. Her med Bianca Butti, sin nåværende kjæreste. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

Under rettssakens første dag utbroderte Depp også hvordan livet hans har vært preget av rusmisbruk de siste årene, og at han «har tatt alt som finnes av narkotiske stoffer». Han nekter imidlertid for å være «det monsteret» han mener ekskona fremstiller ham som. 57-åringen har hele tiden hevdet at det var Heard som gikk til fysisk angrep på ham.

les også Johnny Depps ekser forsvarer ham i retten

The Suns advokat, Sasha Wass, fastholdt i retten at Depp har mishandlet ekskona. Hun uttalte at Depp enten er en patologisk løgner eller at hans store rusmisbruk har ført til svekket virkelighetsoppfatning og selvinnsikt.

– Uansett, det han gjorde mot Amber Heard, var å banke henne opp. Beskrivelsen av ham i The Suns artikkel er korrekt, sannferdig og riktig.

SAKSØKER: Johnny Depp, her etter første dag i retten. Foto: Aaron Chown / PA Wire

Heard uttalte seg ikke i rettssalen. Hun satt taus bak et rødt munnbind. Også Depp bar munnbind på vei inn i retten, men ikke da han kom ut.

– Hun ville ødelegge

Depp forklarte i retten hvordan han mener Heard kynisk drev aktiv research på ham før de ble et par, og at hun på den måten fikk presentert seg selv som en som var opptatt av samme type musikk, kunst og kultur som ham.

– Men i stedet for å se dette som kalkulert, sosiopatisk og emosjonelt uærlig oppførsel, overbeviste jeg meg selv om at hun var hjertevarm og søt. Jeg er overbevist om at hun kom inn i livet mitt for å ta fra meg det som fantes av verdi, og ødelegge det som var igjen.

På nyåret i år presenterte flere nettsteder det som angivelig er opptak av heftige diskusjoner mellom Depp og Heard. Hverken Depp eller Heard har kommentert opptakene. I retten tirsdag informerte imidlertid Depp om at han og Heard ofte tok elektronisk opptak av samtalene seg imellom.

les også Slutt mellom Timothée Chalamet og Lily-Rose Depp

Så sent som i forrige uke fikk motparten dommerens medhold i å få ha Heard til stede, noe Depp i det lengste ønsket å forhindre. Selv om Heard ikke er direkte part i rettssaken, mener dommeren at hun kan ha viktig informasjon.

The Sun på sin side, har søkt om å få hele rettssaken forkastet, uten å få medhold.

Tilbakeblikk på 2015, da Depp og Heard fortsatt var et par:

