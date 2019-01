STORE VENNLIGE KJEMPE: Hailee Steinfeld og metallhumlen hennes i «Bumblebee». Foto: Paramount Pictures / United International Pictures

Filmanmeldelse «Bumblebee»: Best til nå, men ikke bra nok

Skal vi si at det holder med 1980-tallsretroeventyr nå?

ACTION/EVENTYR

«Bumblebee»

USA. 12 år. Regi: Travis Knight.

Med: Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr., John Cena, Pamela Adlon.

Noen ganger er det samsvar mellom det man putter inn og det som kommer ut.

Som i «Bumblebee», som krediterer både «Transformers»-megalomanen Michael Bay og Steven Spielberg som produsenter, og som ganske riktig er blitt nøyaktig slik man kunne forestille seg at et samarbeid mellom «Transformers»-megalomanen Michael Bay og Steven Spielberg måtte bli.

Det hefter et par problemer ved dette. Det første, og mest alvorlige, er at Bay er talentløs, og at «Transformers»-«universet» han har bygd opp, er utspilt og utmattet for lenge siden. Det andre er at Spielbergs kvalitetskontroll ikke lenger er hva den en gang var.

Det tredje er at alle vel begynner å bli trette av den evinnelige 1980-tallsnostalgien nå, etter alt fra «Stranger Things » til Spielbergs egen «Ready Player One ». «Bumblebee» utspiller seg i 1987, og tror at den kan sjarmere oss i senk simpelthen i kraft av det. Mon det.

Charlie (Steinfeld) er 18 og har lyst på en egen bil. Hun er god til å mekke, og søker tilflukt fra et ikke spesielt lykkelig familieliv i garasjer. Faren hennes er død av et hjerteinfarkt, mamma (Adlon) har giftet seg på nytt med en mann, Ron (Stephen Schneider), som selvsagt ikke kan måle seg med ham. Lillebroren Otis (Jason Drucker) er dessuten ganske irriterende.

Hun forelsker seg i gammel gul Volkswagen-boble på et bilopphuggeri. Denne viser seg å være en «autobot» – en av de snille «transformerne». «Bumblebee», som Charlie kaller «ham», ble sendt til jorden av kameraten Optimus Prime, og har dessverre slemme «transformere» i hælene.

Nærmere bestemt to «decepticoner» som truer med å verve seg til russerne dersom de amerikanske myndighetene ikke spiller ball med dem. Charlie og Bumblebee er snart fritt vilt.

Spielbergs store fortrinn i gamle dager, var at han ikke bare hadde fantasi som en 10-åring , men også et godt håndlag med den mer traurige virkeligheten. Eventyrene hans hadde troverdige vanlige mennesker i hovedrollene. Han hadde et hjerte for nerder, «outsidere» og komplekse familieforhold – ofte i den lavere middelklassen.

Regissør Travis Knight og manusforfatter Christina Hodson har fått med seg alt dette. Deres Charlie, en tenåring som lever et trøblete liv i en familie som sliter med å få endene til å møtes, er utvilsomt det mest sympatiske mennesket som noen gang har vært med i en «Transformers»-film. Hun blir utmerket spilt av Steinfeld .

Saken er imidlertid den at troverdige, sympatiske mennesker har lite i en «Transformers»-film å gjøre. Og at «Bumblebee» er blitt et kompromiss mellom to vilt forskjellige stiler:

En forsøksvis varm og vis – om enn ekstremt forutsigbar – «det er vanskelig å bli voksen»-film på den ene siden. Enda mer buldrende, bombastisk idiotaction av den typen Bay har skjemt oss bort med , på den andre.

Miksen blir for tøvete og urytmisk til at vi føler at noe står på spill. Og de utallige 1980-tallsrefereansene og vitsene – se en autobot danse til «Take On Me »! – er bare halvparten så rørende og søte som filmen håper at de skal være.

«Bumblebee» er den beste «Transformers»-filmen til dato. Det sier dessverre ikke så mye.