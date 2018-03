OPPRØRT: Salma Hayek misliker sterkt denne kopien av kunstnerikonet Frida Kahlo. Foto: AFP og AP

Salma Hayek raser mot barbiedukke

Publisert: 12.03.18 08:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-03-12T07:23:46Z

Hollywood-stjernen Salma Hayek (51) tordner mot leketøysgiganten som har laget barbiedukke av den meksikanske kunstneren Frida Kahlo.

Salma Hayek , som selv er meksikansk, og som spilte rollen som Frida Kahlo i den prisbelønte filmen fra 2002 , er alt annet enn imponert. Hun langer ut mot Mattel Inc etter at de lanserte en ny Frida Kahlo-barbie.

« Frida Kahlo prøvde aldri å se ut som noen andre. Hun feiret det at hun var unik. Hvordan kunne de gjøre henne om til en barbie? », skriver Hayek på Instagram under et bilde av dukken, og med hashtagen #kroppsbilde.

Fikk du med deg ? Salma Hayek lurte alle

Hayek er ikke den eneste som viser misnøye. Kahlos grandniese Mara de Anda Romeo hevder ifølge Daily Mail at leketøysfabrikanten ikke har rettigheter til å bruke den avdøde kunstnerens bilde.

Frida Kahlo Group eier alle rettighetene til å bruke kunstnerens navn og bilde, og de skal ikke ha samtykket, hevder grandniesen.

Advokat Pablo Sangri sier til avisen at hans klient ikke er ute etter penger, men at hun krever at dukken ble redesignet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mattel Inc på sin side hevder å ha sitt på det tørre og sikter til en avtale inngått med en annen Kahlo-niese, Isolda Pinedo Kahlo, for over ti år siden. Selskapet sier at Kahlo-gruppen har vært med i utviklingen av dukken, og at det foreligger en kontrakt som beviser at alt har gått riktig for seg.

Andre kritiske røster har påpekt at dukken mangler Kahlos karakteristiske øyenbryn.

Hayeks Instagram-post har i skrivende stund fått over 165.000 likerklikk og om lag 3000 kommentarer.

Salma Hayek kaller Harvey Winstein et monster : – Dette ba han meg gjøre

Frida Kahlo døde av blodpropp i lungene i 1954, bare 47 år gammel. Hun er kjent for sine mange malerier av kvinner, deriblant en rekke selvportrett.

Den nye barbiedukken inngår i en serie som tar sikte på å hylle kvinner som har markert seg på ulike felt. Totalt 14 kvinner skal få sin egen dukkekopi, deriblant piloten Amelia Earhart og matematikeren Katherine Johnson.