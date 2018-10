RØD LØPER: Verne Troyer på den røde løperen på filmfestivalen i Cannes i mai 2009. Foto: VALERY HACHE / AFP

Verne Troyer døde av alkoholforgiftning

FILM 2018-10-11T03:00:38Z

Skuespilleren mest kjent for rollen som Mini-Me i «Austin Powers»-filmene, døde i april. Nå er det klart at dødsårsaken var selvmord ved alkoholforgiftning, ifølge rettsmedisineren.

Publisert: 11.10.18 05:00

Nyhetsbyrået AP melder at Los Angeles County Coroner’s Office la fram Verne Troyers dødsårsak onsdag. På britisk og amerikansk er coroner en tjenestemann med tilknytning til rettsvesenet som bestemmer dødsårsak ved mistenkelige dødsfall.

Troyer ble hasteinnlagt på sykehus i Los Angeles 3. april, og døde der 21. april.

– Verne Troyer ble lagt inn på sykehus med et høyt alkoholinnhold i blodet. Han kollapset og mistet bevisstheten på sykehuset og døde senere. Kroppen ble sendt til rettsmedisinsk institutt, hvor det etter obduksjonen ble klart at de trengte å ta ytterligere tester, sa talsperson for politiet, Ed Winter, da .

Nå sier rettsmedisinerens kontor at Troyer tok sitt eget liv.

– Det ble senere fastslått at Troyer døde av en følgesykdom av alkoholforgiftning. Det er konstatert at dødsårsaken er selvmord, sier de i en utalelse.

Representanter for Troyer har tidligere sagt at han slet med depresjon og selvmordstanker.

Troyer ble verdensberømy som Mike Meyers «sidekick» i den første «Austin Powers»-filmen i 1999. Han spilte også i oppfølgeren i 2002. Troyer var også å se som Griphook, en bankansatt i «Harry Potter og de vises stein» i 2001.

Skuespilleren var født med akondroplasi , en form for kortvoksthet, og var 81 centimeter høy.