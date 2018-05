NY ETTERFORSKNING: Over 100 kvinner har anklaget filmprodusenten Harvey Weinstein for overgrep, trakassering, annen upassende oppførsel og voldtekt. Foto: Charles Sykes / Invision / AP / NTB scanpix

Weinstein etterforskes på føderalt nivå

NTB

Publisert: 24.05.18 04:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-05-24T02:48:38Z

Den overgrepsanklagede filmmogulen Harvey Weinstein er under etterforskning av føderale myndigheter i New York, ifølge hans advokat.

Advokaten Benjamin Brafman havder har han fått beskjed om at Weinstein er «hovedpersonen» i en etterforskning statsadvokaten i New York har innledet. Riksadvokaten i byen innledet etterforskning av Weinstein i fjor høst.

– Jeg gjør mitt ytterste for å overtale begge påtalemyndigheter om at han ikke burde bli arrestert og eller siktet, fordi han ikke har vitende brutt loven, sier Brafman.

Det er sju måneder siden de første kvinnene sto fram og fortalte om overgrepene de hevder Weinstein utsatte dem for. Siden har over 100 kvinner fortalt lignende historier om overgrep, trakassering og annen upassende oppførsel. Mange av kvinnene anklager ham også for voldtekt.

Politiet har også åpnet etterforskning mot ham i Los Angeles og London.

Selv nekter Weinstein for noen gang å ha vært med på uønskede seksuelle aktiviteter.