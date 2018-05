FRA LONDON TIL «LANDET»: Lily James i «Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai» Foto: Kerry Brown / SF Norge.

Filmanmeldelse «Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai»: Dydig litterær romanse

Publisert: 27.05.18 13:49

FILM 2018-05-27T11:49:58Z

Veloppdragen, gammelmodig – og ganske god.

ROMANSE/DRAMA

«Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai» («The Guernsey Literary And Potatoe Peel Pie Society»)

England/USA. 9 år. Regi: Mike Newell.

Med: Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode, Jessica Brown Findlay.

4

Britene har virkelig skrudd på den sentimentale nasjonalromantikken i filmproduksjonene sine etter Brexit». «Ikke glem oss!», roper de. («Vi får se da, vet dere!», repliserer kontinentet kokett).

Det betyr at det er gode dager for Mike Newell . Han er en rev av arten «ring», og kan lage alt fra «Fire bryllup og en gravferd» (1994) til gangsterdramaet «Donnie Brasco » (1997). Men mest av alt føler han seg nok hjemme i adapsjoner av litterære klassikere og/eller slagere, gjerne av den typen som gir kostymeavdelingen mye å jobbe med.

Det er således ingen stor overraskelse at Newell gjør en solid, trygg jobb med Mary Ann Schaffer og Annie Barrows’ roman fra 2008 (som er utformet som en serie brev mellom to personer). Om den unge forfatteren Juliet Ashton (James), hvis liv blir snudd på hodet når hun forlater sofistikerte London for å besøke øya Guernsey like etter Andre verdenskrigens slutt.

Hvorfor gjør hun så det? Vel, Ashton er en forfatter av lette underholdningsbøker («A Lighter Look At War»), og kommer i kontakt med en bokklubb på øya. Denne ble stiftet under krigens dager, som en institusjonalisert pustepause fra okkupasjonsmaktens åk. Klubben har opplevd mye dramatikk, skal det vise seg. Og Ashton er på jakt etter en god, inspirerende historie, en som kan forvandle henne fra en underholdningsforfatter til en «seriøs» én.

Ergo forlater hun midlertidig sin forlovede og hans glatte amerikanske glis i London, og gir seg det «ekte» livet, langt fra hovedstadens dekadense, i vold. Om hun finner «storyen» hun leter etter? Gjett om. Om hun forelsker seg? Gjett én gang til.

Det er et artig paradoks at en film så gammelmodig og forutsigbar som «Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai» faktisk kan føles som et aldri så lite friskt pust i 2018. Det lages ikke så mange filmer som dette lenger: Dydige historiske romanser om unge, edle mennesker med seriøse interesser, fulle av britiske karakterskuespillere og vakker natur filmet fra fugleperspektiv.

Det faktum at store deler av handlingen kan forutses i løpet av de første 15 minuttene, veies opp av at filmen tillater seg øyeblikk av uventet moralsk tvetydighet i den Nancy Drew -aktige bi-historien som dreier seg om boklubbmedlemmet Elizabeth (Brown Findlay). Samt, for ikke å glemme, en generell aura av britiske stiv overleppe-handlekraft; «keep calm and carry on» og alt det der.

James er muligens litt vel yndig som Ashton. For umoden, liksom, til å helt gjøre rollen til sin egen. Huisman, som jordens salt-mannen med stor «M», Dawsey, spruter heller ikke av lidenskapelig karisma. Han er mest fomlete.

Men dette er en mer ubesværet film enn den aktuelle, ikke ubeslektede, mer ambisiøse og mindre vellykkede «Adjø, Christopher Robin ». «Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai» lukter matinéfilm-på-TV-i-romjulen lang vei, men kan allerede her og nå og på kino anbefales for unge, glupe, lesende jenter og gutter – samt håpløst anglofile.