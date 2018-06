POLITIKONTROLL: Skuespilleren Vince Vaughn satt søndag morgen i varetekt hos politiet mistenkt for fyllekjøring. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Filmstjerne arrestert for fyllekjøring

Publisert: 10.06.18 21:27

Vince Vaughn ble søndag morgen arrestert av politiet i California mistenkt for fyllekjøring.

Det skriver The Hollywood Reporter som har fått bekreftet fra politiet i Manhattan Beach som ligger like sør for Los Angeles , at filmstjernen satt i varetekt søndag morgen. Han ble senere på dagen løslatt, skriver The Wrap .

TMZ som også har fått bekreftet forholdet fra politiet skriver at omstendighetene rundt arrestasjonen er uklare. Men Vaughn skal ha blitt stoppet i en politikontroll, mistenkt for å fyllekjøring.

Skuespilleren, som blant anner er kjent for filmer som «Wedding Crashers» og «Swingers» har også sittet arrestert en gang tidligere. Det var i 2001 i forbindelse med en slåsskamp i en bar i Nord-Carolina, hvor en annen skuespiller, Steve Buscemi, ble knivstukket.

En av de siste filmene som Vince Vaughn har spilt i, var for øvrig en voldelig actionfilm Brawl in Cell Block 99 hvor han spiller en tidligere bokser som havner i fengsel.

Men Vaughn er kanskje vel så kjent for sitt forhold til «Friends»-stjernen Jennifer Aniston . De to Hollywood -skuespillerne møttes på da de spilte hver sin hovedrolle i komedien «The Break-Up» , og forholdet mellom dem fikk mye oppmerksomhet i media .

Paret selv valgte å holde en lav, privat profil, og hverken Aniston eller Vaughn har snakket mye om forholdet etter at det ble slutt i 2005.

I et intervju med Playboy i 2015 som den gang ble sitert av blant annet ABC News , sier Vince at han synes Jennifer er en flott dame. Men medaljen hadde en mindre hyggelig bakside.

– For meg personlig – og jeg tror at de fleste skuespillerpar føler det slik – så likte jeg aldri paparazzi-delen av forholdet. Du liker noen og tilbringer mye tid sammen med dem, og det er helt fint. Men egentlig brukte jeg mye av denne tiden på å prøve å unngå oppmerksomhet, sier han i intervjuet.