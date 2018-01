NYFORLOVET: Flere medier melder nå at Michelle Williams har forlovet seg. – Hun ønsker seg et stabilt familieliv, sier kilder som står paret nær Foto: VALERIE MACON / AFP

Michelle Williams har forlovet seg

Publisert: 19.01.18 07:25

Den norskættede skuespilleren (37) har forlovet seg med finansmannen Andrew Youmans. Hun har tidligere vært forlovet med den avdøde skuespilleren Heath Ledger. Med ham fikk hun datteren Mathilda, som nå er 12 år gammel.

I begynnelsen av januar fikk Williams mye oppmerksomhet under Golden Globe-gallaen for en hjerteformet diamantring som hun bar på venstre ringfinger.

– Det er vakkert smykke, var alt hun ville si da.

Det er kilder som står paret nær som nå opplyser blant annet til US Weekly at Williams og Youmans har forlovet seg. Romanseryktene begynte å svirre etter en Roma-tur i fjor sommer – og de to har nå offisielt vært et par i et halvt års tid. En rekke andre internasjonale medier omtaler også begivenheten .

– Hun ønsker seg et stabilt familieliv, sier kilder som står paret nær.

Williams slo gjennom internasjonalt med rollen som Jen i «Dawson’s Creek» i 1998. Etter det har hun hatt suksess med roller i filmer som «Brokeback Mountain» (2005), «Blue Valentine» (2010) og «Shutter Island» (2010). Hun var tidligere sammen med nå avdøde Heath Ledger, og de har datteren Matilda Rose Ledger (12) sammen.

Williams og Ledger var sammen i tre år, og fikk datteren Matilda i 2005. Det hadde vært slutt mellom paret i noen måneder da «The Dark Night»-stjernen døde av en overdose for ti år siden i januar 2008.

Hun har snakket svært lite om Heath Ledger. Men hun har blant annet sagt dette i et intervju i 2010:

– På en rar måte savner jeg året da han døde, fordi alle mulighetene som fantes er borte. Det virket ikke usannsynlig for meg at han kunne komme gjennom en dør eller dukke opp bak en busk. På en måte er det trist å bevege seg lenger og lenger vekk fra det, sa hun til ABC News .

I et intervju i 2011 fortalte Michelle Williams som har Ingrid som mellom blant annet om tipp-tipp-oldemoren som kom fra Norge 15 år gammel.

– Vi snakket aldri norsk i mitt barndomshjem, men hadde ofte lefse til dessert, fortalte Williams i intervjuet.