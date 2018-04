SAMBOERE: Sanna Lundell og Mikael Persbrandt på en filmpremiere for noen år siden. Foto: Pierre Björk / Aftonbladet

Mikael Persbrandt ble pappa igjen

Publisert: 23.04.18 12:33

Det svenske stjerneparet Mikael Persbrandt (54) og Sanna Lundell (39) har fått en sønn.

Lundell, TV-programelder og journalist, melder om familieforøkelsen på Instagram:

« Du kom med våren, gleden og den store kjærligheten », skriver hun under et bilde der hun har den nyfødte babyen på sitt nakne bryst og barnefaren smilende ved siden av.

Filmstjernen Persbrandt har postet det samme bildet på sin Instagram – han med teksten: « Et sant mirakel ». Gratulasjonene strømmer på under postene (artikkelen fortsetter under bildet):

Persbrandt og Lundell har to sønner sammen fra før av. Lundell, datter til sanger Ulf Lundell (68), har i tillegg en datter fra et tidligere forhold.

Lundell kunngjorde graviditeten i desember og røpet da for all verden at det var en sønn i vente.

« Min beste julegave. Min trøst og glede », skrev hun i kjølvannet av åpenhjertige betroelser til svensk presse om at det siste året hadde vært tøft.

Persbrandt har vært sammen med Lundell siden han ble avslørt i utroskap mens han fortsatt var kjæreste med norske Maria Bonnevie (44) i 2005.

Selv om han og Lundell har holdt sammen i alle årene siden, har forholdet i perioder vært svært turbulent – ikke minst fordi Persbrandt har slitt med rusavhengighet. For en tid siden fikk han diagnosen bipolar .

I sin nye bok har Persbrandt utbroderte alt fra sjalusi til psykiske problemer. Da den svenske skuespilleren nylig besøkt Oslo – og ble intervjuet av venn og kunstnerkollega Ari Behn (45) – snakket han åpenhjertig om hvordan det er lettere å si at man har «vondt i magen enn vondt i sjelen» .

