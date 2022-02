STJERNEPAR: Ben Stiller og Christine Taylor, her avbildet for noen år siden.

Ben Stiller og Christine Taylor sammen igjen – fem år etter bruddet

Hollywood-paret Ben Stiller (56) og Christine Taylor (50) tok ut separasjon i 2017. Nå har pandemien ført dem sammen igjen.

Det opplyser Stiller i et intervju med Esquire.

Filmstjernen forklarer at han og Taylor tidlig under pandemien bestemte at det var praktisk at han flyttet tilbake til deres tidligere felles hjem. På den måten sikret de at han fikk treffe barna jevnlig, med tanke på alle restriksjonene.

– Og så, mens tiden gikk, utviklet ting seg. Vi var separert og fant tilbake til hverandre. Det er vi veldig glad for, sier skuespillerveteranen.

Han og Taylor to har to barn på 19 og 15 år sammen.

– Vi synes alle sammen at det er vidunderlig, sier Stiller om gjenforeningen.

Han forklarer at det likevel var uventet.

– En av disse tingene som pandemien resulterte i, legger han til.

FAMILIE: Ben Stiller og Christine Taylor med barna Ella Olivia Stiller og Quinlin Dempsey Stiller på «Zoolander 2»-premiere i New York i 2016.

Paret hadde vært gift i 17 år da de gjorde det slutt.

«Med enorm kjærlighet og respekt for hverandre og de 18 årene vi har tilbrakt sammen som par, har vi besluttet oss for å skilles. Vår prioritering vil fortsatt være å oppdra barna våre som hengivne foreldre og nære venner», skrev de to i en felles uttalelse i 2017.

Stiller og Taylor møttes på en TV-innspilling i 1999 og giftet seg året etter. De rakk aldri å ta ut skilsmisse.

Gjennom ekteskapet har de flere ganger figurert i de samme filmene, deriblant «Zoolander», «Dodgeball: A True Story», «Tropic Thunder», «Arrested Development» og «Zoolander 2».

