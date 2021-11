TRIST: Den britiske skuespilleren Tom Holland sier det var uvant å spille inn en trist «Spider-Man»-film.

Nye «Spider-Man»: − Det kommer til å bli brutalt

Skuespilleren forteller at hans tredje film i superhelt-serien kommer til å påvirke fansen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

I et nytt intervju forteller Tom Holland (25) at stemningen i den nye «Spider-Man»-filmen ikke er like lystig som i de tidligere filmene.

– Det folk virkelig vil bli overrasket over er at dette ikke er en morsom film, sier Holland til nettstedet Total Film.

25-åringen tror filmens mørke og triste stemning kommer til å påvirke publikum.

– Jeg vet at jeg ikke er klar. Jeg vet at det kommer til å bli brutalt, sier han litt under en måned før premieren.

Den offisielle traileren til filmen, som kom i august, ga flere hint om hva fansen har i vente.

– Veldig spent

Holland dukket opp som Spider-Man første gang i 2016 og sier det er spennende å vise en ny side av rollefiguren Peter Parker. Om den nye filmen, «Spider-Man: No Way Home» sier han:

– Den er mørk og trist og kommer til å påvirke folk veldig. Du kommer til å se karakterer du elsker gå gjennom ting du aldri ville ønske at de skulle gå gjennom, sier han.

Skuespilleren beskriver karakteren Peter Parker som vanligvis «veldig positiv».

– Han er alltid sånn: «Jeg kan fikse dette. Jeg kan gjøre dette», men i denne filmen føler han at han møter sin «match». Det er en side av karakteren jeg er veldig spent på, sier han.

FORELSKET: Amerikanske Zendaya er også klar for den tredje filmen i universet.

Skuespilleren forteller at han ikke har sett den ferdige versjonene av filmen, men at det er den beste «Spider-Man»-filmen han noen gang har laget.

Tidligere i år var det flere rykter om hvem som kan dukke opp i den tredje «Spider-Man»-filmen i Marvel Cinematic Univers. Holland gikk da ut og avviste reunion-ryktene.

«Spider-Man: No Way Home» har premiere i midten av desember i USA, og er den tredje med Holland i hovedrollen. De to andre «Spider-Man: Homecoming» og «Spider-Man: Far From Home» kom i 2017 og 2019.

Som i de andre filmene dukker også Zendaya (24) opp i rollefiguren MJ, flammen til «Spider-Man». Det siste året har det vært flere rykter om hun og Holland også er forelsket bak kameraet.