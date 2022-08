JOVIALT: Noe mer vennskapelig stemning da Sylvester Stallone og Dolph Lundgren her ble avbildet sammen i 2012.

Sylvester Stallone raser mot «Rocky»-basert film med Dolph Lundgren

Skuespillerveteranen er i harnisk over en planlagt film basert på den russiske rollefiguren Lundgren gestaltet i 1985.

Den fjerde «Rocky»-filmen var en av midtåttitallets store blockbustere, og et gjennombrudd for svenske Dolph Lundgren (64).

Nå skal en ny film om denne rollefiguren, Ivan Drago, være under planlegging – med tittelen «Drago», Lundgren i hovedrollen og Irwin Winkler (91) som produsent. Winkler har vært produsent for alle de åtte «Rocky»-filmene som er laget til nå. (Fem «Rocky»-filmer, samt «Rocky Balboa» og to «Creed»-filmer.)

Sylvester Stallone (76) ble en hollywoodgigant etter de første «Rocky»-filmene, hvor han spilte tungvektsbokseren Rocky Balboa.

I 2019 ble det imidlertid konflikt mellom ham og produsent Winkler, fordi sistnevnte var skeptisk til å utvide «Rocky»-universet i filmer rettet mot strømmetjenestene.

– Den mest forhatte

Stallone raser nå mot planene om en «Drago»-film han selv ikke er involvert i, og hudfletter Winkler på Instagram.

Der har han blant annet lagt ut en bildemontasje som ser ut til å fremstille Winkler som vampyr i full sving med å suge Rocky tom for blod.

– Det som antagelig er den mest forhatte, talentløse, avdankede produsenten i Hollywood og hans feige barn har funnet sitt neste måltid ... Drago?, skriver Stallone.

Barna han viser til er Winklers sønn Charles, filmregissør og -produsent, og David, sistnevnte ifølge The Wrap hengt ut som en elendig forfatter av Stallone i et Instagram-innlegg tidligere i sommer, som nå er slettet.

Stallone har imidlertid ikke slettet et nyere innlegg hvor han refererer til Winkler-sønnene som idioter og gribber.

PLAKAT: Veggpryd fra Dolph Lundgrens hjem i Hollywood, som han deler med sin norske forlovede Emma Krokdal.

Stallone skal være dypt frustrert over ikke å eie rettigheter til «Rocky»-universet.

I den slettede posten skal han ha kritisert Winkler for å planlegge å la sønnene sine arve rettighetene, mens Stallone selv ikke har noe «Rocky»-arv å gi videre.

BEDRE STEMNING: Irwin Winkler og Sylvester Stallone i 2000.

– Opp gjennom tiden har så mange kunstnere i alle bransjer – innspilling, maling, skriving og så videre – blitt knust av disse blodsugerne som har ødelagt så mange familier, foret lommene sine med andre menneskers arbeid, freser Stallone.

– Bak min rygg

Skuespilleren henvender seg også til Lundgren direkte, i et innlegg hvor han henviser til en artikkel om at «Drago»-produksjonen straks går i gang.

– Forresten, jeg pleide å ha full respekt for Dolph, men han har ALDRI fortalt meg hva som foregikk bak min rygg med rollefiguren jeg lagde til ham. EKTE VENNER er mer verdt enn gull, påpeker Stallone.

UMIDDELBAR SUKSESS: Irwin Winkler (t.v.) Sylvester Stallone og den nå avdøde produsenten Robert Chartoff mottar Golden Globe-priser i 1977, for den første «Rocky»-filmen, fra året før.

Lundgren har selv adressert konflikten, på Instagram.

– Det er ikke noe godkjent manus, ingen avtaler på plass, ingen regissør, og jeg hadde personlig inntrykk av at min venn Sly Stallone var involvert som produsent eller til og med som skuespiller. Det var en presselekkasje forrige uke som var uheldig. Er i kontakt med Mr. Balboa – så alle fans kan ta det med ro. Sånn er det, skriver Lundgren.

Winkler-familien har i skrivende stund ikke uttalt seg om saken.