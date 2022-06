SAMMENSVEISET: F.v.: Johnny Depp omkranset av advokatene Camille Vasquez og Ben Chew i retten i Virginia.

Depps advokater kryptiske om pengekravet mot Heard

Nøyaktig én uke etter at dommen falt i Virginia, tok Johnny Depps fremste advokater turen innom to talkshow på TV.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Camille Vasquez og Ben Chew var onsdag gjest hos både «Good Morning America» og «Today Show».

Amber Heards advokat Elaine Bredehoft har allerede rukket å besøke sistnevnte før dem.

Mens Bredehoft uttalte der i forrige uke at hun mener hennes klient ble «demonisert i retten», og at angivelige viktige beviser ble nektet fremlagt, holder Depps advokater på at rettferdigheten seiret.

Bredehoft forklarte i sitt TV-intervju at Heard ikke har råd til å betale erstatningssummen hun ble pålagt, og at det planlegges anke.

Pengeoppgjøret var også tema da Depps advokater lot seg intervjue onsdag, og Chew ordla seg på en måte som får flere amerikanske medier til å tolke det som et mulig hint om at pengekravet kan komme til å droppes.

Ifølge dommen må Heard betale Depp nær 100 millioner kroner for med overlegg å ha gått inn for å sverte Depps rykte i form av falske anklager om vold og seksuell mishandling.

Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for bevisst ærekrenkelse i en uttalelse fra Depps tidligere advokat – og Depp ble pålagt å betale henne i nær 20 millioner kroner i erstatning.

– Ikke om penger

På direkte spørsmål fra reporteren i «Good Morning America» om Depp kan komme til å droppe å kreve inn summen fra Heard, mot at hun lar være å anke, svarte Ben Chew at han «selvsagt ikke kan snakke om eventuelle forhandlinger mellom partene».

– Men som Depp vitnet om i retten, og som vi advokater presiserte i våre sluttprosedyrer, så handlet dette aldri handlet om penger fra hans side. Det handlet om å gjenopprette omdømmet hans, og det har han gjort.

Reporteren følger opp med å si at det «kan høres ut som det er opp til Heard hva som skjer videre», hvorpå Chew svarer:

– Igjen – vi må være forsiktige med hva vi sier, men dette handlet om Depps rykte. Det var det det dreide seg om for ham.

Rettsanalytiker Emily D. Baker har tidligere uttalt til People at det å få medhold i retten, er én ting, og at det å få pengene man har krav på, er noe ganske annet. Også hun tror på en forhandlingsprosess partene imellom.

– Om han ikke er interessert i pengene, er han nok desto mer opptatt av at hun ikke skal fortsette med disse krenkende uttalelsene, sier Baker.

På «Today Show» ble Depps advokater konfrontert med at Heards advokat mener sosiale medier kan ha spilt inn når det gjelder juryens beslutning.

Vitnene og juryen i rettssaken hadde forbud mot oppdatere seg på saken eller diskutere den utenfor rettssalen. Tidlig ble et av Depps vitner forkastet fordi hun hadde sett klipp i sosiale medier.

ADVOKAT: Elaine Bredehoft klemmer Amber Heard midtveis i rettssaken.

Elaine Bredehoft uttalte i forrige uke at hun er sterkt tvilende til at juryen ikke lot seg påvirke av alt som ble rapportert i sosiale medier. Chew sier at han synes det er trist at motpartens advokat sår tvil om juryens integritet.

Chew mener det ikke finnes noen grunn til å tro at ikke juryen forholdt seg til reglene.

Camille Vasquez tar også avstand fra Heards og hennes advokats påstander om at rettsutfallet er et tilbakeslag for kvinner, for voldsofre og for MeToo-bevegelsen.

– Jeg er absolutt ikke enig, sier Vasquez, som presiserer at de er der for å «snakke om denne konkrete saken», og at de oppfordrer alle ofre til å stå frem og få saken sin behandlet i retten.

– Det var akkurat det som skjedde i dette tilfelle, sier hun.

Depps advokater bekymrer seg ikke for en mulig anke.

– Vi føler oss veldig trygge på at det ikke foreligger noen feil som kan være grunnlag for det.

Depp, som var gift med Heard fra 2015–2017, saksøkte opprinnelig Heard med et krav på 450 millioner kroner for ærekrenkelse. Hun leverte motsøksmål på det dobbelte.

Den seks uker lange rettssaken ble sendt direkte på TV.