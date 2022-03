KA-BLAM: Jake Gyllenhaal i «Ambulance».

Filmanmeldelse «Ambulance»: «Heat», men ikke lenger

«Heat» (1995) møter «Speed» (1994) møter veggen.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ACTION

«Ambulance»

USA. 15 år. Regi: Michael Bay

Med: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul Mateen II, Eiza Gonzalez, Garret Dillahunt, Keir O’Donnell

Drømmen om å overgå «Heat» (1995) har levd i Hollywood i snart 30 år nå. Noen forsøk har vært bedre enn andre, men enn så lenge har ingen vært i nærheten av å matche Michael Manns mesterverk, den definitive filmen om både bankran og katt- og mus-lek i Los Angeles.

Nå er det Michael «Transformers» Bay sin tur til å prøve seg, bevæpnet med et manus basert på en dansk film fra 2005, «Ambulancen». Etter at bankranet er unnagjort (det forløper som en blek kopi av den store shootout-en i «Heat»), er greia den at de to hovedpersonene havner i en ambulanse som må fortsette å være i bevegelse en hel, lang dag gjennom, rekordhøye bensinpriser eller ikke.

SHOOTOUT: Scene fra «Ambulance».

Hvordan de havnet de der? Vel, det skal Bay ha: Vi er i full gang kun 10 minutter ut i spilletiden. Will (Yahya Abdul Mateen II), som egentlig prøver å vandre den smale sti, avlegger broren Danny (Jake Gyllenhaal), som ikke gjør det, et besøk.

Will trenger penger til en eksperimentell kreftoperasjon til kona. Danny har en helmaks plan. Før vi vet ordet av det har bankranet gått galt. De to kommer seg unna åstedet i det nevnte transportmiddelet, men en skutt politimann, Zach (Jackson White), i bagasjen.

Danny vil nødig ta livet av en politimann, så det er bra «Los Angeles’ beste paramedisiner», Cam Thompson (Eiza Gonzáles) også er om bord i ambulansen. Heldig må det også sies å være at hun ligner noe innmari på Michael Bays gamle muse, Megan Fox.

FLORENCE NIGHTINGALE I LOS ANGELES: Eiza González i «Ambulance».

Politiet og FBI jager dem, men tar i dem med silkehansker all den tid en av deres egne er i bilen, hardt skadd. Cam må ikke bare behandle den blødende politimannen, men endog operere ham (noen ekle scener her) – dette altså i en bil i stor fart. Slik går no dagen! Helt til røver, politi og helsepersonell omsider kan ta kvelden.

En idiotisk og uoriginal, men ikke ueffen idé til en stor, dum actionfilm, dette. Det kan vi vel være enige om. Så hvordan kan det ha seg at Bay ikke lykkes? Og at «Ambulance» i lange perioder føles som en aktivt kjedelig tålmodighetsprøve?

«JEG HAR EN HELMAKS PLAN!»: Jake Gyllenhaal (til venstre) overbeviser Yahya Abdul-Mateen II til å bli med på dumhetene i «Ambulance».

Den viktigste årsaken er utvilsomt at Bay ikke vet forskjellen på det å lage spenning og det å stresse oss. I «Ambulance» er kameraet hans ADHD-aktig hyperaktivt, stadig i så hysterisk mye bevegelse at det er knapt er mulig å registrere hva det er som skjer. Han er høyt og lavt, med droner og med håndholdt – ja, av og til får man følelsen at kameraet blir kastet, eller mistet, i bakken. Regissøren har overhodet ikke kontroll over de visuelle virkemidlene.

Skaper det energi? Er det «kinetisk»? Nei. Det er først og fremst til å få vertigo av – forvirrende og slitsomt. Ikke siden «Blues Brothers» (1980) har så mange politibiler gått tapt i en film, som i denne. Men det er forstemmende hvor lite inntrykk all ødeleggelsen gjør.

«DU SA DU VAR EN ORDENTLIG LEGE!»: Jake Gyllenhaal blir sint på Eiza González i «Ambulance».

At Bay vet lite eller ingenting om hvordan mennesker oppfører seg og snakker, er gammelt nytt, og hadde kunnet vært til å leve med. Men når han svikter i actionscenene, slik han gjør her, blir det veldig merkbart.

Jake Gyllenhaal er ikke karismatisk nok til å bære en dårlig skrevet rolle som en «mesterhjerne» som aldri gjør noe mesterlig. Birollene består av en endeløs rekke ansiktsløse «snuter» og badguys. Vi bryr oss ikke om noen av dem, ikke engang Florence Nightingale-helgenen som jobber for livet – sitt eget og andres – i det ambulerende akuttmottaket.

« ... AND ACTION»: Michael Bay, for en gangs skyld med et statisk kamera, regisserer «Ambulance».

Disse folkene snakker i floskler, og har, den ekstreme situasjonen til tross, tid til å fortelle vitser og spørre hverandre om hvordan det går i kjærlighetslivet. Synd bare, at Bay har den humoristiske sansen til en åtteåring, og at dialogen består av dadjokes som dunster av utdatert 1990-tall: «Save it for Oprah!».

Du får mye smell og pang for pengene, og dette er sannelig filmen for alle som ønsker å studere svetteperlene og porene i trynet til Jake Gyllenhaal i IMAX-format. Det du ikke får, er spenning. Hva er poenget da?

«Heat» var en smart, sofistikert, elektrisk fengslende film laget av en mester på toppen av sine evner. «Ambulance» er signert et voksent barn med for mye penger mellom hendene. Rått parti.