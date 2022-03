SVART-HVITT VAR MIN BARNDOMS BELFAST: Jude Hill i «Belfast».

Filmanmeldelse «Belfast»: Oppvekst, snørr og tårer

Kenneth Brangahs selvbiografiske «Belfast» er laget for å få Oscar-nominasjoner. Mission accomplished.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DRAMA

«Belfast»

Storbritannia. 12 år. Regi: Kenneth Branagh

Med: Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Olive Tennant

I en film full av pene og varme mennesker, som er snille og gode langt inn i sjelen, er ingen fullt så bedårende som lille Buddy (Jude Hill). Den yngste sønnen til det som må være Belfasts mest glamorøse par anno 1969: Mamma (Caitriona Balfe) og pappa (Jamie Dornan).

KJERNEFAMILIE PÅ KINO: Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Jude Hill og Lewis McAskie (fra venstre) i «Belfast».

Buddy er veslevoksen og snusfornuftig, og vet allerede at han vil gifte seg med den skjønne Catherine (Olive Tennant) når han blir voksen. Han elsker å spille fotball i den pittoreske lille gatestubben der han og familien bor, og gleder seg til jul. Alt slik det skal være under en oppvekst altså, bortsett fra én ting:

Unge IRA-medlemmer har begynt å lage alvorlig kvalm i bybildet. Belfast – Buddys magiske barndomsrike – er ikke trygg lenger. Buddys familie føler seg litt ekstra utsatte. Pappa jobber i England, og er hjemme bare annenhver helg.

«DIN FÖRGRÖMMADE UNGE!»: Caitriona Balfe og Jude Hill i «Belfast».

Ikke for det: Det er mamma som er sjefen i hjemmet. Det er hun som har oppdratt ungene, og det er hun som prøver å rydde opp i familieøkonomien. Når uroen i Belfast eskalerer, og pappa får tilbud en ny og bedre betalt stilling i England, blir det fristende for mor og far å emigrere.

Men hva med bestemor (Judi Dench) og bestefar, Pop (Ciarán Hinds)? De kan jo ikke forlate dem? Og hva med den skjønne Catherine?

Kenneth Branaghs semi-selvbiografiske tåreperse åpner med flotte fargebilder av dagens Belfast, men bytter til svart-hvitt med sølvtoner for handlingen i 1969. Monokrom eller ikke – «Belfast» er en rosenrød film, nesten musikal-aktig i sin fremstilling av den livlige gaten, som er full av dans, lek og sang.

VAKRE MENNESKER I «LYCKLIGA GATAN»: Caitriona Balfe og Jamie Dornan i «Belfast».

Ja, til å handle om noe så opprørende som the troubles, den borgerkrig-lignende konflikten som red Nord-Irland i tre tiår, er «Belfast» utrettelig feelgood. Branagh vokter seg vel for å la noe bli for skummelt eller leit. Ingenting skal få lov til å komme i veien for den varme nostalgien.

Resultatet er en film som ganske riktig rører, ikke minst i kraft av de mange fine skuespillerprestasjonene fra de vakre, snille skuespillerne. Men som også føles for idyllisk og ukomplisert til at den helt står til troende.

PLOMMEN I EGGET: Judie Dench, Jude Hill og Ciarán Hinds (fra venstre) i «Belfast».

Annet å nevne? Ja. At Branaghs bruk av Belfast-sønnen Van Morrisons musikk er et effektivt glidemiddel, men av og til benyttes for bokstavelig. At regissørens kamera er uhyre aktivt (akkurat slik det var i den ferske «Mord på Nilen»), høyt og lavt og rundt omkring, som om han er livredd for å kjede oss – eller seg selv.

At «Belfast» helt åpenbart har anstrengt seg for å gjøre Oscar-akademiet mo i knærne, og at den har lyktes (den er nominert i syv kategorier). At dette er en fin, men ikke briljant, film, som de færreste vil angre på at de brukte én time og 38 minutter på.