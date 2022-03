OSCAR-GJEST: Tiffany Haddish på rød løper under Oscar-gallaen i Los Angeles natt til mandag.

Tiffany Haddish forsvarer Will Smith: − Vakreste jeg har sett

Med hele salen som målløse vitner, marsjerte Will Smith opp på podiet og slo til verten Chris Rock. Det likte Tiffany Haddish.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På Twitter flommer det over med reaksjoner etter opptrinnet som overskygget prisdrysset under Oscar-utdelingen i Dolby Theatre i Los Angeles. Oscar-akademiet selv har gått skriftlig ut og sagt at de tar avstand fra vold.

Tiffany Haddish (42), derimot, berømmer Will Smith (53) for måten han agerte på da Chris Rock (57) spøkte med håret til Smiths kone, Jada Pinkett Smith (50).

– Det betydde all verden for meg. Kanskje ikke resten av verden liker måten det skjedde på, men for meg var det det vakreste jeg noensinne har sett. Det får meg til å tro at det fortsatt finnes menn der ute som elsker og bryr seg om kvinnene sine – konene sine, sier Haddish til People.

– Da jeg så en svart mann stå opp for kona si – det betydde så mye, legger skuespilleren til.

Haddish spilte mot Pinkett Smith i 2017-filmen «Girls Trip», og de to er venninner.

Se opptrinnet på VGTV (artikkelen fortsetter under):

– Jada, jeg er glad i deg, og «G.I. Jane 2», den gleder jeg meg til å se, sa en flirende Chris Rock til Pinkett Smith i salen.

Spøken refererte til «G.I. Jane» – en film fra 1997 hvor Demi Moore spiller en snauklipt soldat.

Jada Pinkett Smith, som har vært åpen om at hun har diagnosen alopeci, som fører til hårtap, så tydelig utilpass ut i salen. Will Smith smilte først, men så tok alt en brå vending.

Smith marsjerte opp på podiet og klappet til Rock.

– Hold min kones navn utenfor den jævla kjeften din, ropte han etter å ha satt seg ned igjen.

Haddish sier til People at Chris Rock er venn med Smith-paret, og hun stiller seg uforstående til at han valgte å more seg på hennes bekostning.

– Hvis ikke Jada hadde blitt såret, ville nok ikke Will sagt noe, mener Haddish, som anklager Rock for å utnytte Jada Pinkett Smith.

VANT: Etter tiraden vant Will Smith Oscar-statuetten for beste mannlige hovedrolle i «»King Richard».

Etter at andre i salen hadde roet Will Smith ned og Chris Rock forsikret fra scenen at han ikke skulle dra spøken lenger, var det etter hvert duket «comeback» på scenen for Smith – denne gang for å ta imot en av kveldens gjeveste priser, for beste mannlige hovedrolle («King Arthur»).

Da beklaget han overfor de mednominerte og akademiet (artikkelen fortsetter under videoen):

Smith-parets sønn Jaden Smith (23) tvitret rett etter at faren hadde slått til Rock:

«Sånn gjør vi det».

Senere skrev Jaden: «Min fars tale fikk meg til å gråte».

En rekke medier, deriblant The Independent, gjengir Twitter-posten og tolker det som et forsvar av Will Smith.

Artikkelen bygges ut.