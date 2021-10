KATASTROFE! IGJEN!: Henrik Bjelland, Kristine Kujath Torp og Rolf Kristian Larsen i «Nordsjøen».

Filmanmeldelse «Nordsjøen»: Den tredje «Bølgen»

… eller den fjerde, litt etter hvordan man teller. Kanskje holder det med norske katastrofefilmer nå?

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ACTIONDRAMA

«Nordsjøen»

Norge. 12 år. Regi: John Andreas Andersen

Med: Kristine Kujath Torp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo, Henrik Bjelland, Bjørn Floberg, Anneke von der Lippe, Ane Skumsvold, Cengiz Al

Det lå jammen ikke i kortene at den gode, gamle katastrofefilmen skulle bli en av de dominerende sjangrene i norsk film på 2010-tallet.

Men etter «Bølgen» (2015) kom «Skjelvet» (2018) og etter «Skjelvet» kom «Tunnelen» (2019) – sistnevnte riktignok laget av et annet team enn de to første.

I 2021 kan man saktens spørre om det mer juice å presse ut av denne litt underlige sitronen. Produsentene bak «Nordsjøen», de samme som ga oss «Bølgen» og «Skjelvet», forsøker ett klem til.

NORDSJØENS BERMUDA-TRIANGEL: Scene fra «Nordsjøen».

Kollegene Sofia (Kujath Thorp) og Arthur (Larsen) jobber i oljebransjen, nærmere bestemt med testing av en robot-drone som skal gjøre det lettere å søke under vann. Sofia har vært sammen med plattform-arbeideren Stian (Bjelland) i ni måneder. Hun er fremdeles nyforelsket, og i ferd med å flytte inn hos ham og sønnen Odin.

Alle hjerter gleder seg med dem. Men ikke lenge. Vi er bare 15 minutter ut i «Nordsjøen» før idyllen blir knust. En plattform synker i havet – og dét formidabelt hurtig. Hva er det som har skjedd? Beredskapsleder William Lie (Floberg) snakker om «innsynkning» og gasslekasje innledningsvis, men det viser seg å være mange reiser mer dramatisk:

Det er en rift i havbunnen, og faren for et gigantisk undersjøisk skred er overhengende.

MYE SKJERMTID: Kristine Kujath Thorp og Rolf Kristian Larsen i «Nordsjøen».

Er det forandringer i klimaet som har forårsaket katastrofen? Eller er det de mange boreplattformene som har gjort havbunnen til en «sveitserost»? Det får inntil videre være det samme. Her og nå innebærer det i hvert fall at alle de norske installasjonene i området – «halve Nordsjøen» – bokstavelig talt står på fare.

Situasjonen er potensielt 350 ganger verre enn da «Deepwater Horizon» eksploderte i Mexicogolfen i 2010, kan Lie fortelle.

Tidenes evakuerings- og redningsaksjon blir igangsatt. Stian blir sendt til Gullfaks A, der han blir sittende fast da redningshelikopteret skal tilbake til fastlandet. Omkommet, selvsagt. Eller er han det? Sofia er ikke overbevist. Hun, Arthur og roboten deres reiser ut for å dobbeltsjekke.

UFRIVILLIG HELTINNE: Kristine Kujath Thorp i «Nordsjøen».

Om det å redde ett menneske synes smått i denne sammenhengen, så vit at en enorm miljøkatastrofe truer. Den kan ødelegge den norske kysten, fra Molde til Stavanger, i all overskuelig fremtid. Dersom ikke noen gjør noe nå!

«Nordsjøen» er solid konstruert, basert på den typen renskåren effektivitet vi kjenner fra den amerikanske actionfilm-dreieboken. Vi får vite nøyaktig det vi må vite om hovedpersonene i den – ømme kyss, et søtt barn – for at vi skal kunne bry oss, og ikke en tøddel mer. De spektakulære, dataanimerte katastrofe-sekvensene, hvori plattformer og svære skip blir slukt av havet, er imponerende nok, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å bergta folk som har sett (katastrofe-)film før.

«SMOKE ON THE WATER»: Scene fra «Nordsjøen».

Det gjelder selvsagt å gi seg hen til spetakkelet. Men det sitter lenger inne å bli ordentlig oppslukt denne gangen. Det kan skyldes at vi har vært her såpass mange ganger før – i løpet av såpass få år. Det kan skyldes at vi fikk for snau tid med heltene våre innledningsvis, og dermed ikke er tilstrekkelig investert i hvordan det skal gå med dem etter at katastrofen er et faktum.

Det kan skyldes at «Nordsjøen» i godt over en time er en slik actionfilm der stressede folk stirrer på dataskjermer og skriker ordre til hverandre. Inntil den i den siste halvtimen – da ingenting virker og alt som kan gå galt, går galt – får et mer taktilt ta-og-føle-på preg, og med det blir ordentlig spennende litt vel sent.

MÅ ORDNE OPP: Rolf Kristian Larsen og Kristine Kujath Thorp i «Nordsjøen».

Det kan også skyldes at Kujath Thorp og Larsen – to helt usedvanlig sjarmerende skuespillere – nok ikke er hundre prosent på hjemmebane i rollene som høyst ufrivillige actionhelter.

En publikumssuksess? Ikke usannsynlig. Og det er jo fint at vi er i stand til å lage «sånne» filmer i lille Norge. Men de har ikke i samme grad nyhetens interesse lenger, og med «Nordsjøen» har den norske katastrofefilmen begynt å lide litt under den samme slitasjen som «heltefilmene»:

Vi har sett dem før, og det er blitt vanskeligere å imponere oss.

«Nordsjøen» har ordinær kinopremiere fredag 29. oktober