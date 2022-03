Mila Kunis og Ashton Kutcher donerer 27 millioner til Ukraina

Hollywoodparet har lansert en donasjonskampanje hvor de selv skal bidra. Kun timer etter oppstart er den første målsettingen nådd.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Natt til fredag norsk tid gikk Kutcher og Kunis ut på hans Twitter og postet en video som opplyser om at de har startet en GoFundMe-side for å samle inn penger til nødhjelp i Ukraina.

Der fortalte paret at de selv skulle bidra med bistand på opptil tre millioner dollar – nesten 27 millioner kroner – fra egen lomme, hvis det kom inn så mye penger via fondet.

13 timer senere har kronerullingen passert denne summen, med rundt 7000 givere.

Dermed skal paret være klare til å donere sine 27 millioner, i tillegg til de som er samlet inn.

ÅPNER LOMMEBOKEN: Skuespillerparet Mila Kunis og Ashton Kutcher.

Innsamlingen fikk en god start ved hjelp av investoren Ron Conway, som alene har donert over 22 millioner kroner.

Målsettingen for kampanjen er 270 millioner. Fondets midler skal ifølge paret gå til organisasjonene Flexport, for organisering av forsyninger, og til Airbnb, for gratis husrom til flyktninger.

– Ødeleggende

Saken er personlig for Kunis, som ble født i ukrainske Chernivtsi i 1983. Hun og familien dro til USA i 1991, da Sovjetunionen kollapset.

– Ukrainere er stolte og modige mennesker som fortjener vår hjelp når de trenger det, sier hun i en tekst publisert på innsamlingssiden.

– Dette urettferdige angrepet på Ukraina og menneskeheten for øvrig er ødeleggende, og det ukrainske folket trenger vår støtte.

Kunis viser spesielt til de mange som nå er på flukt fra krigen, og den «ufattelige byrden» de bærer.

– Utallige mengder mennesker har forlatt alt de kjenner og elsker for å søke tilflukt. Med ingenting annet enn det de kunne bære med seg, trenger disse ukrainske flyktningene bolig og forsyninger med en gang.

Tidligere har hollywoodparet Blake Lively og Ryan Reynolds lovet å donere opp til ni millioner til Ukraina.

I en video på innsamlingssiden, som du kan se øverst i denne saken, sier Kunis at hun aldri har vært mer stolt av å være ukrainsk enn hun er nå.

– Og jeg har aldri vært mer stolt av å være gift med en ukrainer enn jeg er nå, repliserer Kutcher.