AVSKJED: Eilif Hartwig, Jakob Oftebro og Carl Martin Eggesbø i «Den største forbrytelsen». Foto: Karl Erik Brøndbo / Fantefilm

Filmanmeldelse «Den største forbrytelsen»: Oj, en ordentlig god norsk «storfilm»

Gripende, vellaget og viktig.

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Den største forbrytelsen»

Norge. 12 år. Regi: Eirik Svensson

Med: Jakob Oftebro, Pia Halvorsen, Michalis Koutsogiannakis, Kristine Kujath Thorp, Carl Martin Eggesbø, Eilif Hartwig, Nicolai Cleve Broch, Anders Danielsen Lie, Silje Storstein

Tittelen burde være en pekepinn, men forut for pressevisningen i Oslo fant en representant for filmselskapet det opportunt å understreke at «Den store forbrytelsen» – filmen – er basert på Marte Michelets sakprosabok fra 2014 (med undertittelen «Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust»). Den som alle beundret.

Underforstått: Den er ikke spunnet rundt «Hva visste hjemmefronten». Oppfølgeren som helt siden den kom i 2018 har vært svært omdiskutert, men aldri mer så enn i løpet av de siste to-tre månedene.

«Timingen» for «Den største forbrytelsen» kunne vært heldigere. Og da tenker jeg ikke bare på at kinoene i flere norske storbyer i øyeblikket er stengt.

LYKKELIGE DAGER: Jakob Oftebro og Kristine Kujath Thorp i «Den største forbrytelsen». Foto: Agnete Brun / Fantefilm

Men hør. Dette er noe såpens sjeldent som en norsk «storfilm» som griper skikkelig tak i deg.

Vi følger den jødiske familien Braude fra 1939 til desember 1942. Benzel (Koutsogiannakis) og Sara (Halvorsen) er patriark og matriark, kjøtthandler og syerske, og begge er flyktninger fra antisemittismen i mellomkrigstidens Litauen. De vet et og annet om pogromer.

Videre er det datteren Helene (Storstein), som flykter til Sverige umiddelbart etter at nazistene inntar Norge, og sønnene Isak (Hartwig) og Harry (Eggesbø). Mest av alt er det Charles (Oftebro), en ung bokser som gifter seg med den ikke-jødiske Ragnhild (Kujath Thorp) i 1939.

PATRIARK OG MATRIARK: Michalis Koutsogiannakis og Pia Halvorsen i «Den største forbrytelsen». Foto: Agnete Brun / Fantefilm

Disse tilsynelatende fullt ut assimilerte menneskene får noen gode dager med jazz, bryllupsfest og ung kjærlighet før alarmen går i Oslo 9. april 1940. To år senere, om morgenen 26. oktober 1942, banker det på døren hos Charles og Ragnhild. Det er Statspolitiet. Charles skal sendes til Berg interneringsleir utenfor Trondheim.

Om «Den største forbrytelsen» av og til føles skjematisk, så kan det ha med både «ondskapens banalitet» og det faktum at vi har sett og hørt mange lignende historier før. Vi vet – dessverre – hvor det skal ende.

Det taler til manusforfatterne Lars Gudmestad og Harald Rosenløw Eeg og regissør Eirik Svenssons ære at «Den største forbrytelsen» likevel beholder en betydelig nerve tvers gjennom. Og det er ikke bare fordi familien Braude var nordmenn, og at alt føles så nært i denne filmen.

NATT OG TÅKE: Nicolai Cleve Broch i «Den største forbrytelsen». Foto: Agnete Brun / Fantefilm

Det er også fordi karakterene er godt tegnet og – gjennomgående – utmerket spilt. Selv den mest nedrige nazist, frontkjemper og NS-sympatisør er blitt utstyrt med en og annen nyanse. Vaktene på Berg er noen svin, ja visst. Men noen av dem er avhengige av å drikke seg til «mot» for å ta ut det fulle og hele rasshøl-potensialet i seg selv.

Den navnløse leirkommandanten på Berg, gestaltet med underspilt uhygge av Nicolai Cleve Broch, virker å ha sine siviliserte sider. I hvert fall inntil Charles nekter ham noe han vil ha.

ALT FOR NORGE: Jakob Oftebro i «Den største forbrytelsen». Foto: Agnete Brun / Fantefilm

Oftebro og Kujath Thorp har god kjemi i den korte tiden de har sammen. Filmens første knappe halvtime utgjør en fin, om enn rosenrød romanse. Pia Halvorsen gjør inntrykk som den stoiske moren. Koreografien i bokse-sekvensene er troverdige. «Den største forbrytelsen» er også en flott Oslo-film, helt uten å gå bananas i tidskoloritt-butikken (en 1940-tallstrikk glir forbi så raskt og umerkelig at du misser den om du blunker).

DEN MØRKESTE MORGENEN: Scene fra «Den største forbrytelsen». Foto: Karl Erik Brøndbo / Fantefilm

Jeg skulle ønske at politiinspektøren Knut Rød (Danielsen Lie) – mannen som organiserte massearrestasjonene av norske jøder 26. november 1942, og ble frifunnet i landssvikoppgjøret – hadde hatt mer kjøtt på beinet, dramatisk sett.

Og jeg lurte en stund på om det var nødvendig at «Den største forbrytelsen» tok oss med helt til endestasjonen Auschwitz. Vi følte vel tragediens fulle tyngde en stund før det? De siste, lydløse bildene i filmen overbeviste meg imidlertid om at jeg på dette punktet tok feil.

Perfekt er «Den største forbrytelsen» ikke. Den er likevel et norsk historisk drama som fungerer betydelig bedre enn vi er blitt vant til, og således turte å håpe på. Etter alle de slitne eposene om norske helter, både under krigen og på polarisen, og ikke minst etter «Atlantic Crossing», føles dét som en liten triumf i all tragedien.

«Den største forbrytelsen» har premiere fredag 25. desember