Filmanmeldelse «Dianas bryllup»: Men er dette noe å le av da?

Når er en komedie ikke en komedie?

KOMEDIE

«Dianas bryllup»

Norge. 12 år. Regi: Charlotte Blom

Med: Marie Blokhus, Pål Sverre Hagen, Olav Waastad, Jannike Kruse

Liv (Blokhus) og Terje (Hagen) gifter seg på samme dag som Charles og Diana i 1981. De har allerede en datter, oppkalt etter prinsessen av Wales, og de flytter inn i et hus de Terje har lagt linoleum på kjøkkengulvet. «Det er det fineste jeg har sett i hele mitt liv!», utbryter en lykkelig Liv.

De er et livlig par, «hete på grøten» som det kanskje het i 1981, og skal forbli det gjennom livet – helt frem til vår tid, 2020. På det punktet skiller de seg fra naboene sine, Unni (Kruse) og Jan (Waastad), som lider stille og desperat i et kaldt, passiv-aggressivt ekteskap.

Terje og Liv lider en del de også – store deler av «Dianas brullyp» handler om hvordan de krangler og finner tilbake til hverandre, om og om igjen. Det går hardt for seg, stygge ord blir sagt («snerpefitte» er en gjenganger), og når vi når 1990 er tonen en annen: «Det ser helt jævlig ut her!».

DE LER – MEN ER FILMEN NOE Å LE AV?: Mari Blokhus og Pål Sverre Hagen i «Dianas bryllup». Foto: Maipo / Nordisk Film Distribusjon

Det er rent som i et finsk fjernsynsteaterstykke på NRK. Men de har visstnok gode dager – og netter – også.

Barna er vitner til uroen, ikke minst når mor og far fester med naboene. Disse kveldene har det med å utarte seg. Det drikkes pjoltere og fortelles groviser, og vi enser at Jan gjerne vil «swinge» litt med Liv. Barna sitter som tente lys og observerer, lettere skrekkslagne.

«Dianas bryllup» utspiller seg i regissør Bloms fødeby Sarpsborg, og gir oss interessante innblikk i to norske arbeiderklassefamilier fra 1981, via 90-tallet og til vår tid.

UTAGERENDE FESTING: Olav Waastad, Pål Sverre Hagen og Marie Blokhus (fra venstre) i «Dianas bryllup». Foto: Maipo / Nordisk Film Distribusjon

Menneskene vi møter arbeider i industrien (før industriarbeidere entret middelklassen), og har tilsynelatende adoptert foreldregenerasjonens fest- og ferievanervaner. De leser Se og Hør og ser sikkert på «Dynastiet» på TV.

Norge er i ferd med å bli et søkkrikt land, mange er i ferd med å få «finere» fritidssysler. Men langt fra alle merker noe til det. Unni og Jan føler seg ovenpå den sommeren de skal til Mallorca – og Terje og Liv må nøye seg med campingtur på svenskesiden.

Med andre ord: «Dianas bryllup» skildrer en type vanlige norske liv man ikke så ofte ser på kino. Det er det positive med den. Det ikke fullt så positive er at fortellingen knaker seriøst i sammenføyningene. Man er hele tiden usikker på hvor den vil, og om det er meningen at vi skal le eller gråte.

ANSTRENGT NABOSKAP: Marie Blokhus (med ryggen til) og Jannike Kruse i «Dianas bryllup». Foto: Maipo / Nordisk Film Distribusjon

Er «Dianas bryllup» egentlig en komedie, som filmselskapet kaller den og plakaten som annonserer den gir inntrykk av? Såvidt jeg kan forstå: Nei. For det første er den ikke særlig morsom. For det andre er det de opprivende kranglene som gir filmen dens karakter og temperatur, ikke de buskisaktige humoristiske opptrinnene. Vel så mye som noe å humre over, er denne filmen et opprivende oppvekstdrama.

Det kommer an på øyet som ser, selvsagt. Men i mitt ble «Dianas bryllup» en effektiv advarsel mot å inngå ekteskap og stifte familie. Så skal det sies at dette inntrykket harmonerer dårlig med den desperat «happy» finalen. Og – tror jeg – med regissørens intensjoner.

DEN NESTE GENERASJONEN: Ine Willmann og Nader Khademi lar det stå til, mot bedre vitende, i «Dianas bryllup». Foto: Maipo / Nordisk Film Distribusjon

Ja, det er vanskelig å få øye på hva det er «Dianas bryllup» ønsker å formidle. (Overbygningen, med bryllupet i London for 39 år siden, tåkela mer enn det oppklarte).

At livet og samlivet ikke er lett, men at brukbar sex i alle fall gjør det mulig? At det alltids kan gå enda verre – jfr. Diana og naboene? At det kan bli folk av barn som har sett sine foreldre krangle stygt i 30+ år også?

Noe sånt. Vil jeg tro.

Skuespillerne gjør sitt ytterste for å belive det utydelige manuset. Spesielt Blokhus’ sjarmerende mangel på selvhøytidelighet gjør seg svært godt. Hun hadde fortjent en mer håndgripelig film.

