Brudd for Alice Evans og Ioan Gruffudd

«Vampire Diaries»-stjernen Alice Evans (49) postet flere Twitter-meldinger om Ioan Gruffudd (47), som senere ble slettet.

«Trist nyhet. Min elskede ektemann/sjelevenn gjennom 20 år, har kunngjort at han vil forlate familien sin, og at det skal skje neste uke», meldte Evans mandag kveld.

Skuespilleren skrev videre at hun og parets to små døtre er «forvirret og lei seg», fordi de angivelig ikke har fått oppgitt noen grunn.

Twitter-posten ble senere slettet, noe Evans i en ny post hevdet at det var ektemannen som hadde gjort.

«Det var ikke jeg som slettet meldingen fra noen timer tilbake, og som handlet om at han går. Han slettet den. Fra min konto», skrev Evans til sine nær 30.000 følgere på Twitter.

Derfor offentlig

Før også denne meldingen ble fjernet, gikk Evans i dialog med følgere, der hun forklarte at det å gå ut offentlig på denne måten, hjelper henne med å innse at ekteskapet er over.

Evans hevdet også at Gruffudd har utsatt henne for «psykisk tortur», og at hun derfor tar seg friheten til å «ta skittentøyvasken i full offentlighet».

– Vanskelig tid

Gruffudd, kjent fra blant annet «Liars», «Fantastic Four» og «Titanic», har ikke uttalt seg offentlig på egen hånd, men i en felles uttalelse til Fox News, via en ikke navngitt representant for paret, ber paret om respekt for privatlivets fred.

«Som alle nok forstår, så er dette en utrolig vanskelig tid for vår familie. Vi skal fortsatt være forpliktet overfor barna våre», heter det.

People, The Telegraph, Daily Mail og en rekke andre store medier omtaler bruddet og Twitter-meldingene.

Møttes på filmsettet

Evans og Gruffudd møttes innspillingen av «102 Dalmatinere» i 2000 og giftet seg i 2007. Barna er 11 og syv år gamle.

Selv om både Evans og Gruffudd kommer fra Storbritannia, har de sin base i Los Angeles.

Evans la tirsdag ut dette bildet på Instagram, der hun sier at hun har gjort noe hun alltid har drømt om, nemlig å farge håret rødt:

