Leder Golden Globe Awards fra hver sin kant av landet

Når film- og TV-prisutdelingen arrangeres natt til mandag norsk tid, står den ene programlederen i New York og den andre i Los Angeles.

Søndagens Golden Globe Awards skriver seg inn i historien på flere måter, som en konsekvens av coronapandemien.

Ikke bare arrangeres den tradisjonsrike og normalt stjernespekkede utdelingen uten det vanligvis så store publikumet i salen. Tina Fey (50) og Amy Poehler (49) skal i tillegg lede den virtuelle direktesendingen fra hver sin kant av kontinentet. Det er aldri blitt gjort før.

Det er fjerde gang de to «Saturday Night Live»-stjernene er programledere for Golden Globe sammen, men det er seks år siden sist.

Mens Fey inntar Rainbow Room på toppen av Rockefeller Center i New York City, skal Poehler styre sin del av showet fra Beverly Hilton Hotel i California.

Som vanlig skal en rekke superstjerner rope opp navn på vinnerne i de ulike kategoriene. Blant dem som har fått oppdraget, er Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Christian Slater, Kate Hudson, Joaquin Phoenix, Margot Robbie og Renée Zellweger.

Prisutdelerne er ifølge USA Today de eneste som er invitert til selve innspillingen i New York og Beverly Hills.

Vinnerne vil hentes inn i sendingen via videooverføring fra der de måtte befinne seg. Unntaket er de prisutdelerne som i tillegg stiller med vinnersjanse.

Normalt arrangeres Golden Globe Awards i januar hvert år, men i år ble den 78 år gamle begivenheten utsatt over en måned på grunn av virussituasjonen.

TV-kanalen NBC sender showet direkte, og enkelte strømmetjenester gir også tilgang.

Nysgjerrige fra hele verden kan følge nedtellingen til utdelingen på Golden Globes offisielle Twitter-konto og på hjemmesiden til Golden Globe. Den halvannen time lange «vorspiel-sendingen» strømmes nemlig direkte fra kl. 00.30 norsk tid.

Hvordan denne oppvarmingen skal foregå, er ennå en hemmelighet. USA Today spår stjerner iført finstas, men at det ikke blir trengsel på noen rød løper i år.

Deadline skriver at Golden Globe i år vil nå bredere ut i verden, samtidig som utdelingen vil fremstå mer intim enn noen gang.

Netflix i tet

Hollywood Foreign Press Association har allerede kunngjort at Jane Fonda (83) skal hedres med hedersprisen Cecil B. deMille Award, og at Norman Lear (98) skal belønnes med Carol Burnett Award.

Golden Globe Awards hyller både TV og film. Den danske spillefilmen «Druk», på norsk «Et glass til», er nominert for beste utenlandske film. Flest nominasjoner av alle har den Netflix-produserte filmen «Mank».

Massiv kritikk

Men alt er ikke fryd og gammen i Golden Globe-leiren. Hollywood Foreign Press Association, som består av 87 journalister, har i mange år vært kritisert for manglende mangfold og liten vilje til å slippe andre inn.

Ikke minst får organisasjonen pepper for at de ikke har hatt et svart medlem på 20 år. Ifølge Variety har HFPA lovet å ta seg selv i nakken.

Det debatteres også rundt at det er foreningen selv som velger vinnerne.

Norske Kjersti Flaa, som jobber som frilansjournalist i Los Angeles, leverte et søksmål mot organisasjonen i fjor der hun anklaget dem for å drive «kartellvirksomhet». Hun har søkt om medlemsskap uten å få ja.

I november ble imidlertid søksmålet forkastet av den føderale domstolen i California, men en ny versjon av søksmålet er til behandling.