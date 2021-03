STJERNE: Rosamund Pike, her på en motegalla i Milano i 2019. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Rosamund Pike graver ned alle trofeene i hagen

«Gone Girl»-stjernen Rosamund Pike (42) synes det er flaut å vise frem alle prisene hun har vunnet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den britiske filmstjernen har funnet sin egen helt originale måte å oppbevare triumfene på.

– Å stille ut trofeene i hjemmet sitt, er noe jeg ikke har sansen for. Det er kleint. Derfor graver jeg dem ned i hagen med kun en liten del av statuetten stikkende opp, kanskje en hånd, en krone eller liten del av kloden, sier Pike i et videointervju med talkshow-vert Ellen DeGeneres.

Pike, som nylig ble belønnet med den prestisjetunge Golden Globe-prisen (som har en jordklode på toppen) for Netflix-filmen «I Care a Lot», sier i TV-intervjuet at hun morer seg med tanken på hva fremtidige huseiere måtte tenke.

– Når jeg selv er død og begravet, og noen andre kjøper hjemmet mitt, vil de nok ønske å omorganisere på tomten. Når de støter på metall vil de tro at de har støtt på skjulte skatter, sier skuespilleren, som presiserer at det hun sier er helt sant.

DIGITAL FEST: Ben Stiller utropte Rosamund Pike til vinner under den virtuelle Golden Globe-gallaen i februar. Foto: NBC HANDOUT /Reuters

42-åringen sier at en psykiater nok ville beskrive det å grave ned prisene som et tydelig tegn på «impostor syndrome», eller bedragersyndromet, som er det norske ordet. Syndromet går ut på at man ikke føler seg verdig den berømmelsen man får, eller at man er så dyktig som andre har inntrykk av.

– Men hvordan skal folk reagere når de kommer inn i hjemmet ditt. Skal de si, «Wow, dette er trofeene dine»?

Pike, som ble nominert til Oscar for «Gone Girl» i 2014, bor i Praha i Tsjekkia med ektemann og to barn. Hun har også opp gjennom årene vunnet flere priser, deriblant Emmy Awards for «State of Union» i 2019.

2015: Rosamund Pike med «Breakthrough Performance Award» for «Gone Girl» i 2015. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Ellen DeGeneres (63) betror at hun heller ikke pryder hjemmet sitt med alle utmerkelser hun har fått. De blir oppbevart på kontoret.

Jared Leto (43) betrodde i et TV-intervju nylig at han er lite opptatt av å vise frem statuettene. Han opplevde at Oscar-trofeet han vant i 2014 forsvant under flytting, og at det gikk tre år uten at han merket at den høythengende gullmannen var borte.