MIDDELALDRENDE MANN FÅR NOK: Bob Odenkirk i «Nobody». Foto: Allen Fraser / Universal Pictures / United International Pictures

Filmanmeldelse «Nobody»: Geriaction

Enda en middelaldrende drapsmaskin går blant oss.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ACTION/SVART KOMEDIE

«Nobody»

USA. 15 år. Regi: Ilya Naishuller

Med: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, RZA, Aleksey Serebryakov

Det har seg altså sånn at vi skal tro at Hutch Mansell (Odenkirk) er en patetisk tøffel-taper i Viagra-alderen, en hverdagsdust som jobber som revisor i svigerfars firma, tar bussen til jobb og ikke en gang får noe respekt fra sin egen nærmeste familie. Kona Becca (Nielsen) har bygd en mur av puter mellom seg og ektemannen i dobbeltsengen. Det er ikke noe action å snakke om – ennå.

En natt bryter et par klønete innbruddstyver seg inn i familieboligen. Sønnen i huset tar kvelertak på én av dem, men Hutch fryser til is og gjør ingenting. Den puddingen.

INGEN RESPEKT Å FÅ: Paisley Cadorath, Gage Munroe og Connie Nielsen (fra venstre) i «Nobody». Foto: Allen Fraser / Universal Pictures / United International Pictures

Da det senere viser seg at tyvene har kommet seg unna med datterens elskede pusekatt-armbånd, er det imidlertid noe som sier klikk i ham. Det kommer for en dag at herr Mansel har det man kan kalle «a history of violence» – en blodrød fortid som «problemløser» (les: leiemorder) for de amerikanske etatene med «tre bokstaver i navnet».

«Nobody», en betydelig post-pandemi suksess på kino i USA, er skrevet av samme mann som sto bak de tre «John Wick»-filmene, og handler også den om en voksen mann som har snudd ryggen til sitt gamle liv, startet et nytt – og omstendigheter som vil det annerledes.

ALT SKAL BRENNE: Bob Odenkirk i «Nobody». Foto: Allen Fraser / Universal Pictures / United International Pictures

Omstendigheter, ja. Men kanskje er det slik at mannen ikke er så vanskelig å be heller? «Nobody» synes å mene at mennesket, spesifikt mannen, er blodtørstig av natur, disponert for å løse alle konflikter med vold. Slik er tingenes orden, og den som ikke lystrer sin indre stemme setter seg opp for et liv der han kun vil bli tråkket på.

«Nobody» er enda mer av en svart komedie enn «John Wick»-filmene. Komedien skal besørges av at det er Bob Odenkirk («Better Call Saul») – ingens idé om hvordan en actionhelt ser ut – som utøver den ekstreme volden.

Om ikke dét skulle være lattervekkende nok, så vit at faren hans David, spilt av den 82 år gamle Lloyd, gjerne gir avkommet en hjelpende hånd. Filmens store skurk, den russiske gangsteren Yulian (Serebryakov), går kledd i pornokonge-jakker i lamé og liker å synge karaoke.

GUTTA KRUTT: Bob Odenkirk, Christopher Lloyd og RZA i «Nobody». Foto: Allen Fraser / Universal Pictures / United International Pictures

Om vi fremdeles ikke tar poenget, har regissør Naishuller sørget for å stappe lydsporet fullt av popsanger med en tiltenkt ironisk effekt: «What A Wonderful World» spilles mens et hus brenner ned, «You’ll Never Walk Alone» idet far og sønn slakter for fote.

Moro? Mest av alt billig. Oppbrukt.

MØRBANKET, MEN MANNDOM GJENOPPRETTET: Bob Odenkirk i «Nobody». Foto: Allen Fraser / Universal Pictures / United International Pictures

Plottet er selve definisjonen av syltynt, et spindelvev som skal binde sammen sekvensene der Hutch går løs på fiendene sine med skytevåpen, kniver, eksplosiver, kaffekjeler og stifemaskiner.

Når støvet har lagt seg etter det absurd tegneseriaktige klimakset, vil kanskje selv den mest helhjertede gla’vold-entusiast tenke at «Nobody» nok kunne vært noen hakk mer – hmm – raffinert.