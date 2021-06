BLOD, SVETTE OG TÅRER: Anna (til høyre) får en klem av en lagvenninne i «Bortebane». Foto: Medieoperatørene / Euforia

Filmanmeldelse «Bortebane»: Forbløffende engasjerende

Norway Cup: Alt ungt liv er her.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DOKUMENTAR

«Bortebane»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Line Hatland

Norway Cup, der rundt 30 000 barn og ungdommer fra 50–60 land konkurrerer hvert år, om vi ser bort fra dette og det foregående, er svære, emosjonelle greier.

Det er ikke helt lek og ikke helt alvor, men et sårbart sted midt imellom, der de følelsesmessige svingene kan være krappere enn på noe annet tidspunkt i livet. Deltagerne er mellom 10 og 19 år. Det er ingen spøk.

Denne dokumentaren følger fem deltagere før og under turneringen i 2019. De er Anna (14) fra Ålesund, som har en pappa som er trener og ambisjoner deretter, og er midtbanespiller på laget Herd. Khalidi (14) har en far fra Trinidad som er minst like ærgjerrig på sønnens vegne. Yu (14) er fra Chengdu i Kina. Hun sørger mye over sin døde far.

STORT ALVOR: Khalidi fikk besøk av faren (til venstre) under turneringen.

Fred (14) er fra Rio de Janeiro, og blir sittende mye på benken. Afnan, fra Øst-Jerusalem, er forsvarsspiller, og levner ingen tvil om hvilken nasjon hun representerer. Det er Palestina. Både hun og lagkameratene hennes på laget Jerusalem Girls er svært bevisste på det.

Regissør Hatland har besøkt disse fem på hjemmebane i tiden før turneringen, og følger dem tett etter at de er landet i Oslo. Noen akker seg over mangelen på WiFi på Gamlebyen skole. De fleste oier seg over maten de blir servert og det kalde været. Kineserne lurer på om gresset på Ekeberg er «ekte». Palestinerne blir yre i møte med godteri-utvalget i en kiosk på Oslo øst.

GODTERI I LANGE BANER: Jerusalem Girls shopper på Oslo øst.

De er alle med i det som kanskje er det nærmeste Oslo kommer en sommerfest à la det Fred vil kjenne fra karnevalet i Rio. Og om Fred blir sittende mye på benken – vel, så er han, med sin blekede boyband-lugg, sannelig populær blant jentene. Mange vil anse det som vel så viktig som å være god i fotball.

Alle er de ute på et av sine første store utenlandseventyr i livet, og alle er de disponerte for forelskelser. Det blir kyss og lange blikk. Det går dessuten rykter om at jentene i Norge soler seg toppløse.

OG SÅ VAR DE VENNER PÅ SNAP: Fred og en beundrerinne i «Bortebane».

Hatland har laget en dokumentar uten dikkedarer, som kan ta en klok beslutning når situasjonen ber om det (som den viktige straffen vi ikke får se). Den har castet personer det skal være lett for oss å føle med. Men når den jobben først er gjort, lar den det naturlige dramaet går sin gang.

Som når Anna, for eksempel, misser under kampen, og lagvenninnen trøster henne med at «alle gjør feil». «Jo», sier Anna, «men jeg skal ikke være den personen».

Det kan gjøre vondt på så mange vis, men dagen etter er det avslutningsfest – og da er fleste er glade igjen. «Bortebane» er en forbløffende engasjerende dokumentarfilm.