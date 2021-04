Se dokumentar: «You Cannot Kill David Arquette»

Hollywood-stjernen David Arquette ble kjent som ‘den mest forhatte mannen innen wrestling’ etter at han på kontroversielt vis vant WCW-tittelen i 2000. Nå vil den omstridte stjernen tilbake i ringen for å vise at han hører hjemme i idretten han elsker.

