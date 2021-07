AMASONAS-EVENTYR: Dwayne Johnson og Emily Blunt i «Jungle Cruise». Foto: Frank Masi / Disney

Filmanmeldelse «Jungle Cruise»: Sommerskuta

Sjarmerende skuespillere i slapp film.

Av Morten Ståle Nilsen

FAMILIEFILM

«Jungle Cruise»

USA. 12 år. Regi: Jaume Collet-Serra

Med: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, Jack Whitehall, Edgar Ramíres, Paul Giamatti

Det er en grense for hvor gode filmer «basert» på en tivoli-attraksjon kan bli. Vi befinner oss her i et den enøydes rike der «Pirates Of The Caribbean»-serien må sies å være sjangerens non plus ultra. Det er ikke en god idé – per definisjon.

Men sommer og åpne dører på Disneyland krever sine synergieffekter. Så her er «Jungle Cruise», en film spunnet rundt en elvebåt-attraksjon som i øyeblikket går i loop i Uncle Walts haver i både California, Orlando, Hong Kong og Tokyo. Det er ingen god film. Men den er noenlunde grei til sitt bruk.

«HER ER VI»!: Jack Whitehall og Emily Blunt ankommer i «Jungle Cruise». Foto: Frank Masi / Disney

Doktor (i botanikk) Lily Houghton (Blunt) jakter på noe som heter «Månens tårer» – et magisk kronblad som skal kunne kurere opptil flere av lidelsene som plager oss mennesker, og som befinner seg på et ukjent sted i traktene rundt Amazonas-elven.

Houghton er fryktløs og full av stå på-vilje, en slags voksen Pippi Langstrømpe. Hun besitter en pilspiss hun mener er nøkkelen til å forløse mirakelmedisinen, og tar med seg broren MacGregor (Whitehall) til Brasil for å starte jakten. «Jungle Cruise» utspiller seg under første verdenskrig, og den blonde, nedrige Prins Joachim (Plemons) er ute i samme ærend. Han har ubåter til å hjelpe seg.

«OG HER ER JEG»: Dwayne Johnson ønsker dem velkommen. Foto: Frank Masi / Disney

I Brasil lar Houghton seg overbevise om å la Frank Wolff (Johnson) være skipperen hennes på ekspedisjonen ned eleven, på et bælverk av en gammel båt han har mekka sjæl. Han har aldri sett en kvinne i langbukser før. Gudene skal vite at han aldri slutter å snakke om det.

Wolff er et sant oppkomme av dårlige «dad jokes» og enda verre ordspill, og er så enorm kapteinslua ser ut som et plaster på hodet hans. Han er også sjarmerende og påfallende språkmektig. Det skal gå ganske lang tid før vi skjønner hvorfor.

De festligste scenene i «Jungle Cruise», i hvert fall for de voksne som skal akkompagnere barna på kino, er de der Blunt og Johnson kjekler á la Humphrey Bogart og Katharine Hepburn i «Afrikadronningen» («The African Queen», 1951). Du skal se de blir forelsket hvert øyeblikk!

DU SKAL SE DE EGENTLIG LIKER HVERANDRE: Dwayne Johnson og Emily Blunt i «Jungle Cruise». Foto: Disney

Selve plottet er imidlertid ytterst møllspist: Et tretten-på-dusinet superhelt-opplegg der en dings må parres med en annen dings og – voilà, så går alt så meget bedre. Animatronics-«dyrene» vi møter på vei langs ned elven ser like falske og plastiske ut som de som lusker i sivet på tivoli-attraksjonene hos Disney.

Tegneserievolden er holdt på et lavt nivå for å ikke skremme de små, hvilket er bra. At filmen egentlig aldri blir spennende, er et større problem.

«ER DET ET DYR? ELLER ER DET BARE EN STOR, MEN UFARLIG PLASTDINGS?»: Emily Blunt, Dwayne Johnson og Jack Whitehall (fra venstre) i «Jungle Cruise». Foto: Disney

Det er Johnson og Blunt som redder stumpene. Sjarmerende skuespillere begge to, på vilt forskjellige måter. Plemons har det gøy, men ikke for gøy, som tyrannisk tysker, men Whitehall vanskelig kan sies å ha stort til funksjon i filmen. Det måtte i så fall være at Disney skal kunne smykke seg med en åpent homofil karakter.

Rein, skjær, slapp sommer-tidtrøyte, ja. De færreste kommer til å huske den. Men det er ikke sånn at man angrer på at man har sett den heller.