STJERNEPAR: Machine Gun Kelly og Megan Fox, her på iHeartRadio Music Awards i Dolby Theatre i Los Angeles i mai. Foto: MARIO ANZUONI /Reuters

Megan Fox ut mot kritikk om aldersforskjell

Filmstjernen Megan Fox (35) freser mot alle som gjør et nummer av de fire årene som skiller henne og musikerkjæresten Machine Gun Kelly (31).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med bladet InStyle lander Fox langer ut mot det hun mener er kvinneundertrykkende holdninger.

– Folk sier at jeg dater en «yngre mann» fordi han er fire år yngre enn meg. Han er 31 og jeg er 34, sier Fox.

– Fire år? Fuck dere. Vi kunne ha gått på High School samtidig. Det er latterlig at kvinner blir behandlet på denne måten, fortsetter hun.

Fox mener at folk oppfører seg som om kjæresten hennes fortsatt er 19 år, men at han «jo ikke er det».

Hun beskriver det som dobbeltmoralistisk å kritisere en kvinne fordi hun har en litt yngre mann.

– Ingen ville heve et øyenbryn om George Clooney datet en som var fire år yngre, sier hun om Hollywood-veteranen (60), som er gift med advokat Amal Clooney (43).

I FJOR: Megan Fox og Machine Gun Kelly viste seg første gang sammen på American Music Awards i Los Angeles i november i fjor. Foto: American Broadcasting Companies,

Fox og Machine Gun Kelly, som egentlig heter Colson Baker, har vært kjærester siden i fjor vår. De møttes under innspillingen av filmen «Midnight in the Switchgrass».

Hun var tidligere gift med skuespiller Brian Austin Green (47), som hun har tre barn med. Selv om bruddet mellom Fox og Green var betent i starten, skal de nå ha en god tone. Også han har funnet kjærligheten på nytt med Sharna Burgess (35).

Da Green denne uken postet et kyssebilde av seg og sin nye flamme, og skrev at det er lenge siden han har «vært med noen han virkelig kan dele livet sitt med», kommenterte Fox under: «Takknemlig for Sharna», etterfulgt av et hjerte.

Green er best kjent fra serien «Beverly Hills 90210», mens australskfødte Burgess er profesjonell danser og dommer i «Dancing With The Stars», USAs svar på «Skal vi danse».

Også Fox og Green møttes på filmsettet i sin tid, i 2004, da de begge figurerte i «Hope and Faith». Da var hun 18 og han 30.

I 2018 besøkte Megan Fox Norge to ganger for å spille inn en dokumentarserie for en reisekanal i USA. Ett år tidligere skapte Machine Gun Kelly overskrifter i Norge da han fikk narkobot i Tønsberg.

