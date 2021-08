TROLIG TILBAKE: Tom Cruise kommer trolig tilbake til Norge. Foto: Odin Jaeger

TV2: Tom Cruise kan komme tilbake til Norge

Ifølge TV2 skal filminnspillingen av Mission Impossible 8 etter planen starte i september. Innspillingen vil muligens skje i Aurland i Norge.

Av Oda Elise Svelstad

TV 2 skriver at de har fått innsyn i dokumenter som viser at Mission Impossible 8's produksjons- og sikkerhetsansvarlig, Matthew Spooner, har fått innvilget unntak fra innreiserestriksjonene i tidsperioden 24. juni til 23. juli i år.

Årsaken er at filmen «Mission Impossible 8 – Scorpio» etter planen skal starte filminnspilling september 2021. Det er det norske selskapet Truenorth Norway som står bak søknaden, som dekker forberedelsene til filminnspillingen.

I søknaden står det at Spooner må besøke Norge for å gjøre forarbeid før filminnspillingen starter. Grunnen er at det er planlagt krevende flysekvenser i den nye filmen.

Ordfører bekrefter dialog

Ordfører i Aurland, Trygve Skjerdal, bekrefter til TV2 at det har vært en dialog mellom kommunen og de som står bak filminnspillingen av «Mission Impossible 8».

– Jeg kan bekrefte at det har vært en korrespondanse om diverse ting – blant annet løyve for helikopterlandinger. Vi er utrolig glad for at de er interessert i Aurland som et alternativ, sier han uten å utdype noe mer.

Ifølge TV2 har Kviknes hotell i Balestrand søkt om innkvartering i forbindelse med innreisekarantene. Vedtaket gjelder innkvartering på Kviknes hotell for 26 personer.

Hotelldirektør Sigurd Kvikne vil ikke kommentere noe utenom at de har fått inn en veldig stor bestilling.

Glad i Norge

Filmstjerne og hovedrolleinnehaver Tom Cruise (59) har flere ganger vært i Norge i forbindelse med «Mission Impossible»-filmserien.

I 2017 spilte han inn actionscener på Preikestolen til «Mission Impossible 6»

I fjor høst var han på Hellesylt i Sunnmøre hvor han spilte inn blant annet fallskjerm-scener til film nummer åtte. Her møtte han blant annet fansen.

– Vi må holde sosial distanse, men nå kan vi ta litt bilder, sa Tom Cruise til den norske fansen den gangen.

Men det var ikke bare fansen som fikk superstjernen på kloss hold, også kultur- og likestillingsminister Abid Raja fikk møte superstjernen.

– Han er veldig glad i Norge. Han skryter utrolig mye av nordmenn og sier vi er jordnære folk, han får være seg selv her. Han har lyst til å oppleve norsk natur utenom filmsettet også, så vi får se om han kommer tilbake for å gå fra hytte til hytte. Jeg prøvde å selge inn at det å gå over Jotunheimen er «The Norwegian dream», sa Raja til VG i fjor.

Kulturministeren har siden måtte tåle kritikk for at han ga Hollywood-produksjonen unntak fra innreiserestriksjonene- og karantenereglene i forbindelse med coronapandemien.