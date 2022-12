FLYKTER MED GULLET: Jon Øigarden (til høyre) spiller hovedrollen i storfilmen «Gulltransporten», mens Jørgen Storm Rosenberg i 74 Gullbarrer – et midlertidig underbruk av 74 Entertainment skapt for denne filmen – er produsent.

Tar «Gulltransporten»-produsentene til retten

Dersom produsentene av Viaplay-aktuelle «Gulltransporten» må møte i rettssalen, står et krav på over 600.000 kroner, en bensinkanne og anklager om «torpedovirksomhet» sentralt.

Produsent 74 Gullbarrer er nå saksøkt av underleverandøren Fiksern AS som blant annet står bak våpen og stunts, samt pyro- og spesialeffekter i filmen.

Rettssaken er berammet i Østre Innlandet tingrett den 10. mai neste år.

«Gulltransporten» – med noen av Norges fremste skuespillere i rollene – er Viaplays aller første norske spillefilm og får premiere på kanalen torsdag, men er allerede vist på noen få utvalgte steder.

Bakteppet rundt innspillingen av filmen har imidlertid vært dramatisk, om enn ikke like dramatisk som handlingen i «Gulltransporten». Der gjenskapes utskipingen av den norske gullbeholdningen i 1940, rett foran nesen på den tyske invasjonshæren.

VG har tidligere skrevet om flere leverandører som har etterlyst beløp i flere hundretusenkroners klassen som de mener filmprodusentene i 74 Gullbarrer AS – et underbruk av 74 Entertainment – skylder dem etter innspillingen av «Gulltransporten».

Nå har nok et krav kommet på bordet. Fiksern AS har stevnet 74 Gullbarrer for 609.568 kroner i hva de hevder er ubetalte fakturaer.

Det er en sum som 74 Gullbarrer AS og deres advokat, Ole Tokvam i Bing Hodneland, sterkt bestrider.

Kjernen i tvisten handler om hvilken økonomisk ramme som ble avtalt for tjenestene fra Fiksern AS. De mener det ble avtalt 3 millioner kroner. 74 Gullbarrer mener det kun dreier seg om halvparten, 1,5 millioner.

En skriftlig avtale foreligger ikke rundt dette spørsmålet.

SAKSØKER: Daglig leder og eier av Fiksern AS, Pål Morten Hverven, har 34 års fartstid bak seg i firmaet og har levert blant annet spesialeffekter, stunts, våpen, presisjonskjøring og hester til de største norske og internasjonale filmproduksjonene. I Norge blant annet til «Børning»-filmene, «Max Manus», «Kampen om tungtvannet», «Olsenbanden – siste skrik» og «Tre nøtter til Askepott», for bare å nevne noen få.

Kravet fra Fiksern AS handler om lønnen til mellom ti og femten personer som jobbet på settet under innspillingen av «Gulltransporten», sier daglig leder og majoritetseier i Fiksern AS, Pål Morten Hverven.

– Det er opprivende at produsenter for så store og kjente filmproduksjoner tar ut store verdier i varer og tjenester hos underleverandører, og stikker fra regningene, sier Hverven til VG.

– Jeg har hatt mange mennesker i arbeid for å få laget denne filmen, og de fortjener lønn. Jeg er overrasket over at det er så lett å ikke betale regninger for ting man har bestilt og fått levert, og tilsynelatende komme unna med det.

– Hvorfor ble det ikke gjort en skriftlig avtale mellom Fiksern og 74 Gullbarrer?

– Da produksjonen startet, og vi ble forespurt om å være med, hadde ikke produsenten klar en fullstendig oversikt over hva vi skulle levere. Det var derfor ikke mulig å prise oppdraget på forhånd. Bestillinger kom fortløpende. Og vi fakturerte løpende, forteller Pål Morten Hverven, som legger til at han aldri har opplevd lignende i sine 34 år med Fiksern.

STJERNELAG: Jon Øigarden spiller hovedrollen som Fredrik Haslund i «Gulltransporten», mens Ida Elise Broch har rollen som hans søster, fredsaktivisten Nini Gleditsch. I andre roller finner vi blant andre Axel Bøyum, Sven Nordin, Eivind Sander og Thorbjørn Harr.

Forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem i Norsk Filmforbund sier til VG at de lenge har jobbet i film -, reklame og TV-bransjen for å komme til dagens kollektive avtaleverk for både lønn og opphavsrettigheter,

– Disse avtalene innehar bestemmelser om arbeidsforhold og betaling som produsentene budsjetterer etter når de lager en produksjon. Så det er så visst ikke avtaleløst, tvert imot, sier Brem.

Jørgen Storm Rosenberg i 74 Gullbarrer bekrefter at det er holdt tilbake penger.

– Fiksern AS har gått ut over de rammer som ble satt da oppdraget startet. De har allerede fått mer penger utbetalt enn den avtalte kostnadsrammen, skriver Storm Rosenberg i en e-post til VG.

Han svarer dette på spørsmål om hvorfor det ikke ble skrevet en skriftlig avtale med Fiksern AS:

– Det ble dessverre ikke inngått en skriftlig avtale her, selv om jeg er usikker på om det hadde endret situasjonen i ettertid. Men jeg ser at kostnadsrammen ville ha vært synlig på en annen måte enn som nå, i en mailtråd. Når det så tydelig som dette foreligger en brist i arbeidsforholdet, ville en konflikt vært uunngåelig uansett utgangspunkt, skriver han, og legger til:

– Det er ikke så uvanlig at skriftlige avtaler uteblir i filmbransjen, så det er ikke uhørt fra noen av partene at en skriftlig avtale aldri kom på plass.

På et tidspunkt i konflikten mellom Fiksern og 74 Entertainment- bestemte Fiksern-sjefen seg for å oppsøke sin midlertidige arbeidsgiver.

– Hvorfor dukket du opp uanmeldt i deres lokaler, og hvorfor hadde du med en bensinkanne?

– De to tomme plastkannene ble brukt av 74 Gullbarrer under produksjonen, og faktisk betalt av dem også. De skulle leveres inn etter bruk. Der de skulle leveres, er det som regel ikke folk på jobb. Det var derfor ikke unaturlig å stikke innom for å levere dem, sier Hverven, som bestemt avviser at besøket kunne oppfattes som truende.

74 Entertainment politianmeldte senere saken for «truende oppførsel». Selskapets advokat, Ole Tokvam, kalte det «torpedovirksomhet».

– Det stemmer at vi valgte å politianmelde som du beskriver. Men vi ønsker ikke kommentere dette ytterligere, da vi anser at det er en sak for rettsmeglingen og den pågående saken, skriver Jørgen Storm Rosenberg til VG.

Han opplyser samtidig om at andre uoppgjorte pengetvister fra filminnspillingen er i ferd med å løses, men at det gjenstår en tvist med NJK Krøderbanen.

– Vi venter på en dato for rettsmegling for dette. Alle de andre har fått sine beløp betalt nå i ettertid, fordi vi har blitt enige.

Innledende rettsmegling blir det også med Fiksern AS på vårparten neste år. Om ikke enighet oppnås da, går saken til hovedforhandling i mai.