TILBAKE, LIKE BLÅ: Sam Worthington og Jamie Flatters i «Avatar: The Way Of Water».

Filmanmeldelse «Avatar: The Way Of Water»: Simpel og storslagen

Det er noe sympatisk ved James Camerons banale stormannsgalskap.

EVENTYR / SCIENCE FICTION

«Avatar: The Way Of Water»

Premiere på kino onsdag 14. desember

USA. 12 år. Regi: James Cameron

Med: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Edie Falco, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss

13 år er gått siden det som skal være «tidenes mest innbringende film», James Camerons «Avatar» (2009), hadde premiere. (Man gjør sikkert lurt i å ta slike tall med en klype salt, og justere for inflasjon). Siden da har 3D-teknologien, som filmen i sin tid var en spydspiss for, kommet og gått i kinosalene, og superheltene fullstendig tatt over blockbuster-biten av filmkulturen.

Undertegnede var blant dem som ble mildt skuffet den gang, fortrinnsvis på grunn av den syltynne historien den teknologisk nyskapende og visuelt spektakulære filmen hadde å skilte med. Historien er like mager i oppfølgeren «Avtar: The Way Of Water». Ja, ikke bare det: Den er, på grunnleggende områder, nesten den samme. Noen jakter på noen, og noen prøver å komme seg unna. Det er egentlig det.

Så kommer alt det visuelle i tillegg, selvsagt. Samt ikke minst det faktum at James Cameron har vist seg ypperlig egnet til å få mye moro ut av lignende premisser tidligere. Se «Terminator», 1984; «Aliens», 1986 og «The Terminator: Judgement Day», 1992.

FABELDYR OG HVOR DE ER Å FINNE: Scene fra «Avatar: The Way Of Water».

Over ti år er gått på planeten Pandora også, der helten fra den forrige filmen, korporal Jake Sully (Sam Worthington, eller rettere sagt en halvt dataanimert utgave av Sam Worthington), har slått seg ned med heltinnen, Neytiri (Zoe Saldana, ditto). Jake har forlatt sin jordiske kropp og blitt en av urbefolkningen, en ekte na’vi, hvilket blant annet innebærer at han nå er dobbelt så høy, blå og har hale. De to er stolte, kjærlige foreldre til en skokk unger, kjødelige som adopterte.

Alt er utopisk i den idylliske eventyrskogen med den psykedeliske vegetasjonen. Inntil en ny stjerne dukker opp på himmelen en natt, og det viser seg at lyset kommer fra fartøy fulle av himmelfolk. Mennesker fra den døende planeten jorden. Kolonister på vei til Pandora for å kue urbefolkningen, tilrane seg naturressursene deres og på sikt annektere hele herligheten.

VED VANNET VIL DE VÆRE: Scene fra «Avatar: The Way Of Water».

Himmelfolkene ledes av Quaritch (Stephen Lang). «Han ble da drept i den første filmen?», sier du kanskje da. Stemmer det. Men «Avatar: The Way Of Water» er science fiction, tross alt, og Quaritch er således oppe og står igjen. Nå som en rekombinant – en avatar-avart med tilgang til de samme minnene han hadde som menneske. Han og gjengen er selvsagt «deep undercover»: De ser ut, oppfører og snakker som na’vi-er. De er ute etter Jake og familien hans.

Jake, Neytiri og ungeflokken finner det formålstjenlig å stikke av. Bort og vekk fra skogen, for å søke ly hos korallrev-folket, som har tribal-tatoveringer i ansiktet og lever ved sjøen. Vil de bli akseptert der? Vil de lære seg å mestre et radikalt annerledes miljø? Vil Quaritch finne dem? Vil ungene slutte å bli tatt til fange hele tiden, og på andre måter havne i trøbbel?

VÆR HILSET, FREMMEDE: Scene fra «Avatar: The Way Of Water».

Undertegnede oppfattet den første halvtimen eller så, som relativt stusslig. Vi var i den samme jungelen for 13 år siden, og bildene, filmet i såkalt «high frame rate», føltes kunstige, som noe i et videospill. Skogen føltes lukket, som om den ikke eksisterte utenfor det vi så på lerretet.

Så det er bra at «Avatar: The Way Of Water» raskt forflytter seg til nye verdener, og at størstedelen utspiller seg ved og på vann. Ja, om lag 30 prosent av filmen utspiller seg under vann, i havdypet, side om side med selvlysende kreaturer, flygende ilu, monsterfisker og noen sjødyr, tulkun – større enn hvaler, men med gjeller – som spiller en sentral rolle i det som er av drama.

MATRIARKEN OG PATRIARKEN PÅ PANDORA: Zoe Saldana og Sam Worthington i «Avatar: The Way Of Water».

Farer oppstår og avverges. En tragedie finner sted, og «Avatar: The Way Of Water» rundes av med en nærmere timelang action/slag-sekvens som avslører at James Cameron ikke har glemt håndverket. Og da kan jo vi som etterlyser mer og bedre drama, mindre harry dialog og den slags jåleri bare holde kjeft for én gangs skyld, hva?

Vi kan vel det, ikke minst fordi det er noe sympatisk med Camerons stormannsgale showmanship. Han synes å ha dårlig samvittighet for det forfedrene gjorde mot urinnvånerne på det amerikanske kontinentet. Det virker som om omtanken hans for balansen i naturen er genuin.

Cameron slår meg som en søkkrik hippie som ramlet inn på «Burning Man»-festivalen i Nevada-ørkenen (der søkkrike hippier møtes), fikk i seg noe bevissthetsutvidende og aldri ble den samme igjen. Nå driver han med yoga og meditasjon, spiser vegetarisk (han har myntet et sexy nytt ord for det: «futurevore») og leser om åndelighet, naturmedisin og økologi. Når han gidder lager han tidenes dyreste og mest innbringende filmer om sine to store interesser: Ubesudlet natur og avansert militær- og robotteknologi.

SØKKRIK HIPPIE: James Cameron og Edie Falco på settet til «Avatar: The Way Of Water».

Det kan saktens diskuteres om «Avatar: The Way Of Water» er en «film» i normal forstand i det hele tatt. Er ikke disse 3D-eposene mer for tivoli-attraksjoner å regne? Jeg tenker det. Men det er lang tradisjon for spetakkel på kino, og det er en vakker tivoli-attraksjon, dette her.

At «Avatar: The Way Of Water» er noe annet, mer særegent, eksentrisk og ko-ko enn bare nok en superheltfilm som ligner på den forrige, er en del av bildet. Personlig ble jeg mer betatt av denne enn jeg ble av forgjengeren i 2009.

Anmelderen så «Avatar: The Way Of Water» i IMAX-format og i 3D.