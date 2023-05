SISTE FILM MED «GJENGEN»: Pom Klementieff, Chris Pratt, Dave Bautista og Karen Gillan (fra venstre) i «Guardians Of The Galaxy Vol. 3».

Filmanmeldelse «Guardians Of The Galaxy Vol. 3»: Marvel tar seg sammen

Marvel trenger en hit. Dette er etter alt å dømme den hit-en.

SUPERHELTKOMEDIE

«Guardians Of The Galaxy Vol. 3»

Premiere på kino onsdag 3. mai

USA. 12 år. Regi: James Gunn

Mede: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian, Pom Klementieff, Chukwudi Iwuji

I en bedre verden ville James Gunn skrevet og regissert alle superheltfilmer. (Slik det er, fikk han så vidt fikk lov til å regissere denne).

Gunn er en ikonoklast med sunn ironisk distanse til det han tjener millionene sine på. Uaffisert av den svette «respekten» svakere hjerner blir lammet av når de kommer i kontakt med de liksom «hellige» Marvel-karakterene og Disneys pengebinge.

«Vol. 3» skal i utgangspunktet være den siste «GotG». Den kommer etter en god første film, og en klart svakere andre. Den tredje er den beste, synes jeg.

SØTNOS: Rakett i «Guardians Of The Galaxy Vol. 3».

Handlingen er velsignet simpel, kjærkomment fri for de selvlysende MacGuffin-ene som superheltene våre nesten alltid må jakte etter.

Det dreier seg i stedet om en utopist med et fjes som tilsynelatende blir kontinuerlig ansiktsløftet, Den ypperste evolusjonære, spilt av Chukwudi Iwuji, og dennes ønske om å grunnlegge et «perfekt samfunn med perfekte skapninger, utenfor den intergalaktiske loven». Og som har kidnappet den ikke-perfekte søtnosen Rakett (gitt stemme av Bradley Cooper) i sakens anledning.

Resten av «GotG»-gjengen – Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillian), Groot (stemme: Vin Diesel) og Mantis (Pom Klementieff) – må komme kameraten sin til unnsetning. Rakett ønsker på sin side redde de nye vennene han har fått i fangenskap.

PERMANENT ANSIKTSLØFTNING: Chukwudi Iwuji i «Guardians Of The Galaxy Vol. 3».

Mer komplisert enn det er det ikke. Tynt for en to og en halv time lang film? Joa. Men ikke plagsomt så lenge James Gunn holder i tømmene.

«Vol. 3» nyter uhyre godt av at manusforfatter og regissør er én og samme person. Superheltfilmer er som regel skrudd sammen av en komité og holdt i ørene av et styre. Men i «Vol. 3» får Gunns personlighet lov til å sette sitt avtrykk i alle deler av filmen.

I humoren, som er bisarr og barnslig (også 12-åringene må få sitt) om hverandre. I produksjonsdesignen, som ikke utelukkende er dataanimert, men faktisk delvis bygd av menneskehender – i ekte plast og pappmasjé. Stilen er en slags punkete retro sci fi, fin å se på.

SMIDIG: Zoe Saldana i «Guardians Of The Galaxy Vol. 3».

Gunn velger musikken, som er sentral i «GotG»-filmene, og tillater seg å bevege seg utenfor smooth sounds of the 70’s-malen fra forgjengerne med The The, Faith No More, Beastie Boys, The Flaming Lips. Han bryter med doktrinen som tilsier at de siste 45–60 minuttene i en Marvel-film er nødt til være ørkesløst drit kjedelige. Gunn holder det gøy til den bitre slutten.

Gunn er en superhelt-satiriker, som nyter å føkke med formelen. Men han har næringsvett nok til å satse på sikre hester også. «Vol. 3» er full av greier som alle normale mennesker setter høyt: Søte, uskyldige småbarn, nusselige dyr, sentimentalitet. Det er en dødsscene i «Vol. 3» som er rørende. Nå har jeg sett dét også.

EN GANSKE VANLIG HELT: Chris Pratt i «Guardians Of The Galaxy Vol. 3».

Gunns monstre er morsommere (var spesielt svak for kriger-villsvinet War Pig). Kreaturene hans er mer kreative. Humoren hans er dårligere – og derfor bedre. Superheltfilmene han lager er så mye mer avslappede enn de til konkurrentene i den samme bransjen. Han er bedre enn Marvel fortjener.

Terningkast 5 er forståelsesfullt. Men til superheltfilm anno 2023 å være er «Guardians Of The Galaxy Vol 3.» det rene auteur-mesterverket.

Joob joob!