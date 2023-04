ANGSTENS ANSIKT: Ruby Dagnall i «Den siste våren».

Filmanmeldelse «Den siste våren»: Slående talentfullt!

Et lite under av en norsk debutfilm.

DRAMA

«Den siste våren»

Premiere på kino fredag 28. april

Norge. 12 år. Regi: Franciska Eliassen

Med: Ruby Dagnall, Keira LaHart, John Inge Johansen, Kristine Moltu, Farhad Farrokhi

Det er ikke ofte en går omtumlet ut av kinosalen, begeistret og oppglødd etter å ha sett en skjellsettende norsk debutfilm. «Den siste våren» hadde den effekten på meg.

At den er skrevet, regissert og klippet av én person, 26 år gamle Franciska Eliassen – som har produsert den selv, utenfor det statlige norske støttesystemet – gjør ikke bedriften mindre bemerkelsesverdig. Med «Den siste våren» viser Eliassen seg å være et betydelig talent med noe å si.

Vera (Ruby Dagnall, fra «SKAM» og «Rosemari», 2016) og lillesøster Eira (Keira LaHart, TV-seriene «Neste sommer» og «Aldri voksen») vokser opp på en liten plass i Nord-Norge. De flyttet dit fordi mamma (Kristine Moltu) ikke lenger taklet eksosen og luftforurensingen i Oslo.

SØSTERSKAP: Keira LaHart (til venstre) og Ruby Dagnall i «Den siste våren».

Men Vera har tatt med seg sorgen over naturtapet og den eksistensielle redselen for klima-apokalypse nordover. «Jeg orker ikke mer», leser hun fra dagboken sin innledningsvis, akkompagnert av bilder av søppeldynger og skogsbranner: «Verden er syk». Eira har sniklest i den samme dagboken, i et håp om å bedre forstå sin kule, men plagede storesøster.

Vera er en dramatisk anlagt ung kvinne. Kranglene hennes med pappa (John Inge Johansen) er episk opprørende, og hun kan lett bli tunghjertet og utilgjengelig. Hun synger i et rockband på fritiden, og de ordløse lydene hennes er utemmede, ubehagelig hudløse for musikerne hun spiller med.

Vera identifiserer seg med heksene som ble brent på bål i Norge, ikke minst i Finnmark, på 1600-tallet. «Du biter så hardt!», klager en kjæreste da hun kjærtegner ryggen hans. Vera ruller inn under sengen og går i oppløsning.

DRAMATISK KVINNE: Ruby Dagnall i «Den siste våren».

Vera er opplyst, beleven og noen ganger snakkesalig. Eira ser opp til henne. Hun forstår også at storesøsterens velbegrunnede fremtidsfrykt har bikket over til å bli en diagnose.

Jeg kan ikke huske sist jeg så en norsk debutfilm som er så klar på hvor og hva den vil som «Den siste våren». Eliassen (som har gått på Høgskolen for kunst og film i Lofoten, og for tiden tar en masterutdanning i billedkunst ved Kunsthøgskolen i Oslo) har snakket åpent om sine erfaringer med psykisk sykdom i egen familie, og vet nøyaktig hvilken historie det er hun ønsker å fortelle. En om sin egen generasjons angst, klimakrisen og søsterskap.

«Den siste våren» ble spilt inn i 2019, og deretter lagt på is da Eliassen pådro seg en hjernerystelse etter en skateboardulykke. Filmskaperens visjon har vært konsekvent nok til at filmen overhodet ikke har lidd under den ufrivillige pausen: Eliassen har hatt full kontroll, både da, under innspillingen, og etter, i klipperommet.

GULLGOD DEBUT: Keira LaHart i «Den siste våren».

Det er en uanstrengt kunstnerisk film, som veksler mellom iøynefallende tablåer og mørke, klaustrofobiske scener: Vera og Eira på sykkel gjennom gispende landskaper. Eira som spionerer på søsteren sin gjennom dørsprekken. Magisk-realistiske scener med «hekser» i fargerike kostymer som vandrer gjennom naturen.

Rundt midtveis får vi en collage-sekvens, tilsatt urovekkende lyddesign, som på økonomisk vis oppnår nøyaktig det den setter seg fore: Å illustrere Veras psykiske plager.

MAGISK-REALISTISK: Scene fra «Den siste våren».

Eliassen får to flotte, naturalistiske skuespillerprestasjoner fra de to hovedrolleinnehaverne. LaHart har et ansikt som lyser av vitebegjær og nysgjerrighet. Dagnall fanger presist den bipolare blandingen av storesøster-coolhet og fortvilelse som er Vera. Veldig morsom når hun er morsom. Veldig mørk når hun er mørk.

«Den siste våren» vil bety aller mest for publikummere på Eliassens egen alder, pluss minus, de med størst grunn til å dele regissørens bekymringer. Men den vil kommunisere med alle som er åpne for den.

En forbløffende fullendt film. Fremragende.