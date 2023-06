GIFT I 18 ÅR: Christine Baumgartner og Kevin Costner på vei til Oscar-utdelingen i 2022.

Nyskilt Costner hevder kona nekter å flytte ut

Skuespilleren Kevin Costners kone ba om skilsmisse i mai. Nå hevder Costner at han sliter med å få henne til å flytte.

Det var tidlig i mai det ble kjent at Kevin Costners (68) kone Christine Baumgartner (49) hadde sendt inn skilsmissepapirer etter at de to hadde holdt sammen i 18 år.

Nå har kjendisnettstedet TMZ fått tilgang på nye rettsdokumenter i saken.

Der kommer det frem at Kevin Costner hevder at det var inngått en ektepakt med kona om at hun måtte forlate huset og ta med seg sine eiendeler innen 30 dager etter at hun sendte inn begjæring om skilsmisse, som var 1. mai.

Men, kona har ennå ikke forlatt huset, som Kevin Costner eier. Dermed må skuespilleren, kjent fra blant annet megasuksessen «Danser med ulver», gå til det skrittet og be om en rettslig kjennelse for å få henne ut.

Kevin Costner hevder i rettsdokumentene at han allerede har betalt ut 1.2 millioner dollar som avtalt i ektepakten.

I dokumentene skriver Costner at han sågar kan være villig til å betale 30.000 i måneden for at ekskona skal få leid seg et sted, og at han kan bidra med 10.000 dollar i penger for å flytte.

Baumgartner har ikke kommentert Costners rettsdokumenter.

